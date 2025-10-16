Listas de espera en Aragón: Traumatología roza los 2.000 pacientes y Otorrinolaringología supera los mil

Septiembre ha dejado en el registro de las listas de espera de Aragón a 142 pacientes menos. Puede parecer una cifra menor, pero es importante porque se trata del 'cierre' del verano, momento en el que habitualmente suben las demoras por el cierre de camas y las vacaciones. La consejería de Sanidad saca pecho de ello y asegura que, con las cifras en la mano, este ha sido "el mejor periodo estival desde que se trabajan datos análogos con un crecimiento en julio, agosto y septiembre de 177 pacientes", han puntualizado este jueves. Y van más allá: "la media a lo largo de la última década de crecimiento en los meses estivales ha sido subir la lista en 1.444 pacientes de media".

Con todo esto, están contentos en el departamento y también lo está su consejero, José Luis Bancalero, quien durante el pleno de este jueves ha destacado la bajada de las listas de espera en los últimos doce meses en un total de 2.105 personas, es decir, un 27% menos.

No son malos datos ni mala es la dinámica, pero nunca es suficiente cuando se trata de usuarios que esperan ser operados. De hecho, los datos globales dejan 5.640 usuarios aguardando una intervención desde hace más de seis meses. De ellos, casi 2.000 están registrados en la especialidad de Tramatología y más de mil en Otorrinolaringología. Son, sin duda, las áreas más problemáticas, aunque entre septiembre y agosto han descendido (en agosto había 2.037 en Trauma y 1.210 en Otorrino).

Por encima de los 500 pacientes

Las otras cifras mayores están en Urología (557 personas), Neurocirugía (543 personas) y Cirugía General y de Digestivo (511 personas), mientras que Oftalmología registra 414 pacientes en espera, 274 en Cirugía Plástica y 188 en Angiología-Cirugía Vascular.

En global, en estos momentos hay 5.640 usuarios en Aragón que esperan una operación quirúrgica desde hace más de seis meses, según los datos publicados este jueves.