Masía Mas de Cebrián lleva a la Justicia varios proyectos eólicos y fotovoltaicos de Clúster del Maestrazgo

La mercantil Masía Mas de Cebrián, S.L. ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la modificación de la Autorización Administrativa Previa (AAP), la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y la Declaración de Utilidad Pública (DUP) de diversos proyectos eólicos y fotovoltaicos agrupados bajo el denominado “Clúster del Maestrazgo”. En el escrito se solicita la suspensión cautelar de dichas resoluciones, alegando un grave impacto ambiental y paisajístico, especialmente sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 y hábitats de interés comunitario.

Asimismo, se denuncia la vulneración del derecho a la participación pública y la ausencia de una motivación adecuada que justifique la utilidad pública de los proyectos. La empresa recurrente cuestiona la legalidad de las autorizaciones otorgadas, al haberse introducido modificaciones sustanciales sin una nueva evaluación ambiental. Por tanto, la medida cautelar solicitada tiene como objetivo evitar daños irreversibles tanto al medio ambiente como al turismo rural, actividad de la que depende directamente la empresa, propietaria del hotel Mas de Cebrián, ubicado en Puertomingalvo (Teruel).

Los recursos están admitidos a trámite y siguen su curso, sin que haya resolución sobre el fondo del asunto hasta la fecha. Se presentan para salvaguardar la actividad turística desarrollada por este establecimiento, que se basa en gran medida en los valores naturales del entorno donde se encuentra.

Masía Mas de Cebrián, en un emplazamiento privilegiado

Ubicado en el término municipal de Puertomingalvo (Teruel), Mas de Cebrián abrió sus puertas hace cinco años y se ha convertido en un lugar de referencia por su privilegiado emplazamiento, su dinamismo y la variedad de alternativas que ofrece.

El alojamiento ha sido el primero de Levante y Aragón en obtener la certificación de la Fundación Starlight, concedido a los establecimientos que gozan de un enclave especial y una baja contaminación lumínica para la contemplación e interpretación de las estrellas. En España, solo doce establecimientos cuentan con este reconocimiento.

Además, Mas de Cebrián fue galardonado el pasado año con la medalla al mérito turístico, otorgada por el Gobierno de Aragón en una apuesta del ejecutivo aragonés por un medio ambiente respetuoso con el entorno y un turismo rural de calidad. También ha sido incorporado a la Red de Sellado del Salvoconducto del Camino del Cid como un nuevo punto de sellado. También está reconocido con el sello de calidad ‘Bikefriendly’, que certifica alojamientos turísticos para ciclistas y empresas "amigas de la bici".