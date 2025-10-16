Avanza el nuevo hospital de Alcañiz: en marcha las consultas de Neurología, Endocrinología, Reumatología y Medicina Preventiva

El nuevo hospital de Alcañiz continúa con su puesta en marcha. En esta segunda quincena de octubre ya comenzarán a prestar asistencia las nuevas consultas externas de Neurología, Endocrinología, Reumatología y de Medicina Preventiva. Estas se sumarán a las de Rehabilitación y Medicina del Trabajo, que comenzaron el pasado mes de junio.

En concreto, las de Neurología empezarán a funcionar este viernes, 17 de octubre, mientras que las de Endocrinología, y Medicina Preventiva lo harán el lunes 20 y, las de Reuamatología, el miércoles 22. A partir de entonces pasarán por este nuevo hospital de Alcañiz cerca de 550 pacientes a la semana, ya que además de Rehabilitación y Medicina del Trabajo, en junio se instalaron allí los servicios de Administración, la Unidad de Formación y Calidad, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y parte de la dirección y de los servicios de Informática, Almacén y Mantenimiento.

Al nuevo hospital también se han trasladado ya el registro, la Unidad de Codificación –en la que trabajan una enfermera y un técnico en documentación encargados de almacenar y organizar la información sanitaria-, la dirección de gestión, el área de gestión de suministros, contabilidad, nóminas y personal, control de gestión y la trabajadora social del hospital.

Por otra parte, en octubre se está impartiendo formación a los profesionales del servicio de Radiodiagnóstico, que comenzará a funcionar en noviembre, igual que la nueva resonancia magnética. Es la primera vez que se dota con un equipamiento de este tipo al sector de Alcañiz. Se trata de una máquina de alta resolución y alta calidad, modelo Signa Voyager de 1.5 Teslas. Se instaló este septiembre y está en fase de pruebas.

Igualmente, ya está colocado el densitómetro, un aparato del que este sector sanitario también va a disponer por primera vez. Ayuda a diagnosticar patologías como la osteoporosis y a predecir el riesgo de fracturas.

En el servicio de Radiología, ya se ha invertido en acondicionamiento y equipamiento cerca de 4,4 millones. Además de la resonancia y el densitómetro, se ha dotado al nuevo hospital con TAC, mamógrafo, dos ecógrafos –uno de mama- y dos estaciones de trabajo para radiodiagnóstico, una sala de radiología digital robotizada con suspensión de techo, otra sala de radiología digital telecomandada, un equipo de arco quirúrgico para el servicio de radiodiagnóstico y un equipo portátil de radiología digital.

Por otra parte, la puesta en marcha del nuevo hospital ha supuesto nuevas contrataciones, alcanzando un total de 20 por ahora. Las últimas han sido un celador para el turno de tarde, un administrativo y un auxiliar administrativo. La previsión es realizar más contrataciones en el mes de noviembre, con la llegada de nuevos servicios al hospital.

Atenciones en las nuevas consultas

El servicio de Neurología va a recibir a unos 120 pacientes a la semana. Las consultas serán atendidas de forma rotativa por los tres neurólogos y tres enfermeras. El nuevo hospital contará con dos facultativos y dos enfermeras y el otro equipo se mantendrá en el hospital actual para atender la hospitalización y las pruebas funcionales.

Actualmente, hay tres consultas y una de pruebas funcionales. Cuando el nuevo hospital esté funcionando al 100% habrá cuatro consultas y dos amplias salas de pruebas funcionales ubicadas junto a las consultas, además de otra sala para pruebas funcionales ubicada en la unidad de hospitalización de Neurología.

Las consultas de Endocrinología verán a unas 80 personas de forma semanal, que serán atendidas por dos profesionales: un médico y una enfermera, que van a desarrollar su jornada completa en el nuevo hospital. Este servicio incorpora por primera vez un ecógrafo para su uso exclusivo ya que hasta ahora lo compartía con Rehabilitación. Mejoran sus espacios al pasar de dos a tres consultas.

Por las consultas de Medicina Preventiva pasarán a unos 20 pacientes por semana. En esta especialidad, se cuenta con tres profesionales -un médico y dos enfermeras- y todos ellos van a trabajar a tiempo completo en el nuevo hospital, aunque diariamente acudirán al actual para el trabajo de hospitalización. Respecto a los espacios, pasan de tener una consulta y un despacho a disponer de una consulta, una amplia sala de trabajo y un despacho.

Las consultas de Reumatología atenderán a unos 65 pacientes por semana y cuentan con dos profesionales: un médico y un TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), que realizarán su jornada completa en el nuevo hospital. Hasta ahora, tenía una consulta y la mantiene, pero más amplia y confortable. Y se ha dotado con un nuevo ecógrafo.

Las consultas externas que comienzan a funcionar ahora ofrecen tanto a pacientes como a profesionales sanitarios una mayor confortabilidad y espacios más amplios, así como mejores prestaciones. Todas ellas se han dotado de mobiliario nuevo, camillas de exploraciones, tomas de oxígeno y muebles con lavabo. También disponen de zonas comunes como lencería, almacenes tipo Kanban, salas de reuniones, despachos y zonas de trabajo, recepción de consultas externas y amplias salas de espera.

En general, el nuevo centro ofrece más espacios, mejor distribuidos, salas más amplias y cómodas, mejores accesos y nuevas tecnologías, entre otros beneficios.

Atención a 73.000 personas

El nuevo hospital de Alcañiz, que abrió sus puertas el pasado mes de junio, va a triplicar la superficie respecto al actual, incrementará en 41 el número de camas, al pasar de 137 a 178 y doblará el número de quirófanos y de paritorios. Va a atender a una población de unas 73.000 personas, que viven en 85 municipios y en siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras.

Asimismo, el nuevo hospital ofrecerá servicios que hasta ahora no existían en Alcañiz, como uci, una unidad propia de hemodiálisis y un helipuerto autorizado para vuelo nocturno. Es un edificio sostenible y eficiente desde el punto de vista energético, con aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, sistemas de recuperación de calor, control de la radiación solar y la utilización de acristalamientos de alta eficiencia energética. También mejora en accesibilidad y en circulación interior del edificio, tanto para profesionales, como para pacientes.

Una inversión superior a los 99 millones de euros

La obra del nuevo hospital de Alcañiz se dio por finalizada en mayo de 2024, tras el visto bueno final de la Intervención. Entre 2017 y 2024 se destinaron, en obras, 99,1 millones de euros al nuevo hospital de Alcañiz. A estos se suman los 9,3 millones de euros dirigidos al vial entre 2023 y 2025.

El actual Gobierno de Aragón ha invertido entre 2024 y 2025 un total de 41,1 millones de euros. De estos, 20 han sido en obras: 11,5 millones para finalizar el hospital , 8,5 para el vial y 21,1 para equipamiento y adaptación de espacios, con 14 millones en 2024 y 7,1 en lo que va de 2025.

Desde que el nuevo hospital abriera sus puertas en junio se ha seguido trabajando en su equipamiento y traslado, dentro de una puesta en marcha progresiva, que es necesaria en una infraestructura de estas características.