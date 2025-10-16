Las obras de la línea entre Zaragoza, Teruel y Valencia se retrasan: seguirá cortada y sin fecha de finalización

Era un secreto a voces en todos los pueblos que atraviesa la línea de Zaragoza hasta Teruel que conecta con Valencia, pero desde este jueves ya es oficial: los trabajos que la mantienen cortada se van a retrasar. Así lo ha confirmado Adif, gestor ferroviario estatal de esta infraestructura que lleva cortada desde el pasado 17 de febrero para acometer el plan de mejora integral de la línea.

Estas obras partieron con el objetivo de culminarlos en noviembre, o al menos que esos nueve meses fueran el límite para las afecciones que tiene este corte total para el transporte de viajeros y mercancías. Los pasajeros, usuarios muchos de ellos habituales del tren en sus desplazamientos cotidianos, están siendo transportados por carretera, en un plan alternativo diseñado por Renfe que trataba de atender a todos los núcleos de población.

Se garantizaba este 'plan b' para su movilidad hasta la primera quincena de noviembre, pero ya no será así. Habrá que esperar a que Adif ponga fecha al fin de sus molestias, de momento proseguirán las afecciones y ahora sin fecha de finalización. Las fuentes oficiales del gestor ferroviario, preguntadas por este diario, se limitan a decir que ya informarán de los nuevos plazos de la obra para retomar la circulación.

Sobre los motivos de este retraso, solo detallan que "durante el transcurso de las obras se ha verificado la necesidad de introducir ajustes en las soluciones constructivas proyectadas en algunos túneles, así como en los proyectos de varios pasos superiores para atender las peticiones de plataformas ciudadanas". Eso sí, sin concretar cuáles de momento ni qué solución se ha aportado ni cuánto se prolongarán los trabajos en ellos.

"Asimismo, ha sido necesario adaptar el desarrollo de los trabajos al hallazgo de restos arqueológicos, y se ha dilatado la autorización de diversos organismos ajenos a Adif", ha apostillado el gestor ferroviario en su respuesta oficial, aunque también es imposible conocer dónde se han encontrado estos hallazgos o si Patrimonio, en teoría el departamento competente para autorizar los trabajos y decir qué hacer con estos restos, ya ha dado el visto bueno definitivo. Se sobreentiende que sí se ha validado el permiso a los responsables de los trabajos.

"En el caso de los túneles, la optimización de los métodos constructivos y la implementación de elementos adicionales de sostenimiento han requerido ampliar las superficies de actuación y, por tanto, la realización de los correspondientes trámites administrativos", ha detallado la respuesta oficial de Adif a este diario, que también ha señalado que "los trabajos para la construcción del paso inferior que eliminará el paso a nivel situado a la salida de la estación de Teruel no se ven afectados".

Esta es una obra de calado en la línea de Teruel con importantes afecciones a sus usuarios. tal y como explica Adif, este plan de mejora "consiste básicamente en la adaptación de la infraestructura para los nuevos gálibos en túneles y pasos superiores, electrificación de la línea entre Zaragoza y Teruel (incluyendo subestaciones eléctricas para alimentación del sistema), dispositivos de control de tráfico, nuevo apartadero en Cella para trenes de 750 metros, supresión del paso a nivel de Teruel y otras actuaciones complementarias, con distintos grados de ejecución en las diferentes actuaciones".

Se trata de una actuación que permitirá, cuando esté acabada, poner en circulación trenes eléctricos que circulen a mayor velocidad y reduzcan el tiempo de trayecto. Aunque de momento toca esperar, más de lo prometido. Y quizá también haya aumentado la factura a desembolsar para hacer realidad la transformación de esta infraestructura que cohesiona y da servicio a Aragón entre su capital, Zaragoza, y Teruel. El tramo hasta Valencia avanza a otra velocidad distinta.