El PP vuelve a salvar a Marta Fernández de ser reprobada como presidenta de las Cortes

La ausencia de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, del minuto de silencio en el Parlamento aragonés en memoria de las víctimas del genocidio en Gaza y de las víctimas de los atentados de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, no la va a costar el cargo y tampoco la reprobación de la Cámara que preside.

El PP, Vox y el PAR han unido sus votos para evitar la reprobación de la también diputada de Vox que solicitaba el PSOE al considerar que Fernández no estuvo a la altura de su cargo, ni de la dignidad, ni de la imparcialidad que debería representar. Fernández seguirá siendo la presidenta del Parlamento aragonés a pesar de que, en esta sesión plenaria, ha vuelto a desatar la polémica al negarse a retirar las palabras de uno de los diputados de Vox, Fermín Civiac, justificando el holocausto nazi. Es la segunda vez que la presidenta de las Cortes salva la reprobación, después de que en el primer año en el cargo, la solicitara IU por negarse a saludar a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.

La portavoz adjunta del PSOE, Leticia Soria, ha sido la encargada de defender la reprobación de Marta Fernández y ha llegado a ofrecer los votos de la bancada socialista al PP para elegir "a cualquier diputado del PP como nuevo presidente de la Cámara". Pero su propuesta no ha tenido efecto alguno y el portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha respondido al ataque y negándose a aceptar "lecciones de moralidad de un PSOE rodeado por las putas del señor Ábalos y de Koldo García".

Soria ha solicitado a la Cámara la reprobación de la presidenta de las Cortes de Aragón "por estar al margen de la neutralidad y de la dignidad institucional que exige el cargo que ostenta". "La presidencia de esta Cámara no es un atril en el que exhibir su ideología, ni un escenario para marcar distancia con el consenso democrático más básico: el respeto a los derechos humanos y la solidaridad con las víctimas sean de donde sean", ha recalcado la portavoz socialista, que ha recordado que la presidenta de las Cortes es "la segunda autoridad de Aragón" y que, con sus acciones, "compromete la imagen de la institución a la que representa".

"Si la presidenta quiere seguir ejerciendo esa opción personal lo tiene fácil: váyase a la bancada de su grupo parlamentario. Porque la presidencia tiene y debe de ser un símbolo de unidad, de respeto y de ejemplaridad. Y en los últimos meses hemos sido testigos de declaraciones que vulneran la obligada imparcialidad y proyectan una imagen de confrontación impropia de quien debería velar por la convivencia y el respeto parlamentario", ha defendido la socialista.

Desde los grupos de la izquierda, el PSOE ha recibido el apoyo de Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Teruel Existe. Álvaro Sanz (IU), recordó que esta es "la segunda vez que se amonesta a la presidenta de las Cortes por no actuar con la imparcialidad que debería caracterizar un cargo responsable de la moderación de una Cámara que decidió guardar ese minuto de silencio. Presidir el minuto de silencio no es optativo".

Desde Teruel Existe, Tomás Guitarte ha recalcado que "la presidenta de las Cortes no cumplió el papel institucional ni de representación" y ha considerado que "no puede refugiarse en el pretexto de cuestiones nominales para no cumplir su función". José Luis Soro, portavoz de CHA, incidió en que "la presidenta no está ahí sentada para representar a su partido, sino al parlamento".

"Cuando la presidenta convierte su cargo en una trinchera, el Parlamento queda indefenso. Ninguna persona puede estar por encima del control democrático porque quien presidente el pleno no puede actuar como portavoz de los ultras. Nadie puede estar por encima del Parlamento ni del pueblo aragonés", ha insistido Soro, que después ha expresado que cada día le da "más pena lo que ocurre en el Parlamento y siento más vergüenza de pertenecer a él".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, optó por no censurar a la presidenta de las Cortes, aunque denunció su actuación. "No voy a aprobar la reprobación estando en absoluto desacuerdo con lo que hizo la presidenta de las Cortes. Si uno no sabe distinguir entre tu cargo político e institucional, igual no hace falta que le echen, tiene que marcharse él solo", ha considerado Izquierdo.

Desde Vox, su portavoz Alejandro Nolasco, ha felicitado a la presidenta "por no amedentrarse por la izquierda y la extrema izquierda" y por hacer, a su modo de ver, "lo que tenía que hacer" al ausentarse del minuto de silencio que aprobaron de forma democrática la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes que preside. "Ya se acabó su superioridad moral. Lo que no es muy correcto es gastarse el dinero de los parados en putas y cocaína. Su inquisición de la superioridad moral se ha acabado", ha lanzado el portavoz de Vox.

En la misma línea, el portavoz del PP, Fernando Ledesma, no ha hecho ni mención a la ausencia de la presidenta de las Cortes en el minuto de silencio y se ha dedicado a recriminarle al PSOE los casos de corrupción vinculados al caso Ábalos y los escándalos que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Lecciones de moralidad, ninguna", ha reiterado.