Premios ADEA 2025: estos son los finalistas a mejor directivo de Aragón

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha anunciado este jueves los finalistas de los Premios ADEA 2025, que reconocen la excelencia de profesionales en 11 categorías por su contribución al desarrollo económico, empresarial y social de empresas de la comunidad autónoma.

Benito Tesier, director general de Brembo Iberia; Ruth Lázaro Torres, CEO de Taisi; y Virginia Vaquero, directora general de Lujama, son los candidatos al prestigioso Premio ADEA al Directivo de Aragón.

Los galardones se entregarán el próximo 30 de octubre, a partir de las 19:30 horas, en la XVI Conferencia y Entrega de Premios ADEA, que se celebrará en el Auditorio de Zaragoza. El evento, consolidado como la gran cita del liderazgo directivo en Aragón, contará con la ponencia del reconocido experto en motivación Víctor Küppers, quien abordará la importancia de la actitud y la gestión positiva en la empresa.

Finalistas en el resto de categorías

En la categoría de Gestión del Talento, los finalistas son Marta Ibarbuen, responsable de Recursos Humanos de Serma; Marta Jorcano, responsable de Gestión de Personas y Coordinación de Itesal; y Beatriz García Oliván, directora de Personas y Organización de Gerresheimer.

Para el Premio ADEA a la Gestión Comercial y Marketing, los candidatos son Diego Chicón, director de Marketing de Eigo; Vanessa Cano, directora de Marketing de Supermercados Cabrero; y Sonia Pueyo, CEO de Popit.

En Promoción Exterior, los finalistas son Yanira Vallejo, directora general de Cualimetal; María Alfonso y Chema Pozas, propietarios de Paris64; y Carmen Urbano, directora general de Querqus.

El Premio ADEA al Emprendedor tiene como candidatos a Daniel Puértolas, cofundador y CEO de Numéricco; Álvaro Antoñanzas, cofundador y COO de Deusens; y David Magallón, CEO de Tgc Factory.

En Innovación, compiten Yolanda Bravo, líder técnica de Innovación de Valeo; Jorge Terreu, CEO de Maximiliana; y Andrés Llombart, CEO del centro tecnológico Circe.

Para la Labor Social, los finalistas son Javier Alcázar, presidente y fundador de Themovemen; Javier Paúl, coordinador de Trasplantes del hospital Miguel Servet; y María Cantabrana, presidenta de Afedaz.

Los mejores directivos de Huesca y Teruel

El Premio ADEA al Directivo de Huesca incluye a Olga Cervera Tomas, gerente de Hormigones Grañén SL; Juan Antonio Cejalvo, director de Planta de Brilen-Novapet; y César Sallen, fundador de Ecofire.

En la categoría de Directivo de Teruel, los candidatos son Sergio Marco, CEO de Memorándum Multimedia; Isabel Dobon, consejera delegada de Jamones Albarracín; y Jorge Morte, director de Desarrollo Corporativo de Tervalis.

Para Grandes Proyectos, los finalistas son Alejandro Ibrahim, gerente del Aeropuerto de Teruel y director del Clúster Aeroespacial; María Domínguez, directora de Estrategia de Montepino; y Josan Forton, director general de Litera Meat.

Finalmente, en la categoría de Trayectoria, los candidatos son Ramiro Álvarez, consejero y presidente de Mindual y Aeiez; Carlos Pascual, presidente de Integra; e Ignacio Almudevar Bercero, gerente de Agropal.

El evento cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de zaragoza y el Gobierno de aragón, junto a colaboradores como Ibercaja, Santander, Caixabank, Itesal, Océano atlántico, Audi Zaragoza, Edelvives, Numéricco y Hoteles Palafox.

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) es una entidad referente en el ámbito empresarial aragonés, con más de 1.000 asociados entre directivos, empresarios y profesionales. Su objetivo es fomentar la formación, el intercambio de experiencias y el desarrollo de relaciones profesionales que impulsen la competitividad y el liderazgo responsable en Aragón.