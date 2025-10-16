Unanimidad en Aragón para apoyar a las familias con grandes dependientes: "Gracias por estar aquí"

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves una proposición no de ley de Chunta Aragonesista, con el voto unánime a los puntos 1, 3 y 5, para pedir al Ejecutivo aragonés la compatibilidad de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar con la asistencia a centros de día, reclamar al Estado el reconocimiento laboral del cuidado familiar y que las personas cuidadora de un familiar con grave discapacidad o gran dependencia puedan acogerse a una jubilación anticipada.

Asimismo, tras la votación separada del texto, los puntos 2 y 4 también han salido adelante con el voto a favor de todos los grupos y la abstención del PP al punto 2 y la votación en contra al punto 4. De esta forma, el Parlamento aragonés también ha solicitado que se garanticen apoyos en situaciones de emergencia, con la posibilidad de habilitar centros de referencia que ofrezcan alojamiento temporal digno ante estos casos especiales; y apoyar la reforma de la Ley de la Dependencia para que la ayuda a domicilio se extienda fuera del ámbito de la vivienda para otras necesidades.

La iniciativa presentada por Isabel Lasobras (CHA) ha contado con dos enmiendas planteadas por Juana Teresa Guilleme (PSOE), de las que solo una ha sido aceptada, y otra in voce de David Arranz (Vox), que también ha sido incorporada al texto. En este debate también han participado los parlamentarios Silvia Casas (PP), David Arranz (Vox), Joaquín Moreno (A-TE), Andoni Corrales (Podemos), Álvaro Sanz (IU) y Alberto Izquierdo (PAR).

Objetivos

Con esta iniciativa, el Parlamento ha acordado instar al Ejecutivo regional a impulsar los mecanismos necesarios para poder compatibilizar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar con la asistencia a centros de día, garantizando que el acceso a recursos profesionales no conlleve la pérdida de ayudas para las familias cuidadoras.

También, "vincular la posibilidad de alojamiento temporal de usuarios de centro de día en un centro residencial de referencia que pueda garantizar cubrir situaciones sobrevenidas de la persona cuidadora (como enfermedad, hospitalización o agotamiento extremo), así como empeoramientos puntuales de la persona dependiente, asegurando la continuidad del cuidado en condiciones dignas y seguras".

Otra propuesta es "reclamar al Gobierno de España el reconocimiento del trabajo de cuidado realizado por familiares en el entorno doméstico como una actividad laboral, con derecho a una remuneración digna y cotización a la Seguridad Social, incluyendo los casos en que la persona dependiente asista a un centro de día".

Ley de la Dependencia

La cámara ha pedido "apoyar la reforma de la Ley de la Dependencia para que la ayuda a domicilio se extienda fuera del ámbito de la vivienda para necesidades tales como ir al médico o hacer la compra; para que se amplíen las prestaciones para cuidados en el entorno familiar a allegados que no estén vinculados por consanguinidad; para la conversión de los centros de día en centros multiservicio y la creación de una prestación transitaria para los casos en que el recurso solicitado no esté disponible".

Por último, "reclamar al Gobierno de España que, en el caso de que la persona cuidadora de un familiar con grave discapacidad o gran dependencia, que desarrolle además un trabajo o profesión, pueda acogerse en este a una jubilación anticipada, por existir una sobrecarga y desgaste físico y mental, aunque no medie una relación laboral en tales cuidados".