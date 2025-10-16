Vox Aragón justifica el holocausto nazi: "Si los nazis hicieron lo que hicieron fue porque el Partido Comunista de la URSS se lo facilitó"

En el pleno de este jueves, la polémica ha vuelto a rodear a la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, que se ha salvado de la reprobación de la Cámara gracias a los votos del PP, Vox y el PAR.

Marta Fernández ha llegado a equiparar "nazismo y comunismo" después de que el diputado de Vox, Fermín Civiac, justificara el holocausto nazi en una respuesta al diputado de IU, Álvaro Sanz.

"Le quiero recordar una cosa: si los nazis alemanes hicieron lo que hicieron fue porque el Partido Comunista de la Unión Soviética se lo facilitó con el acuerdo del cual usted es heredero. Desde un Partido Comunista no venga aquí a hablar ni de nazis ni de fascistas porque lo único que hicieron fue (...)", ha dicho Civiac, antes de que le cortara la intervención la presidenta Fernández, pidiéndole que acabara su turno de palabra. "Lo que han hecho (en el PC) todo el mundo sabe cuál es la historia vergonzosa que les precede en España y en todo el mundo", ha concluido Civiac.

Posteriormente, Álvaro Sanz ha pedido el turno de palabra y, finalmente, tras las protestas de la bancada de la izquierda, la presidenta Fernández se lo ha concencedido. "Me parece profundamente grave que la presidencia de esta Cámara no exija que se retire del acta de sesiones la justificación del holocausto nazi. Me parece muy grave, profundamente grave que el portavoz de Vox diga que el holocausto nazi fue poco menos que por culpa del Partido Comunista. Le pido por favor que exija que se retiren esas palabras del diario de sesiones", ha pedido Sanz, sin que la presidenta de las Cortes aceptara hacerlo.

Después, Fernández ha zanjado el debate diciendo que está "tan condenado el comunismo como el nazismo". "No voy a entrar en una discusión histórica y de números con usted", le ha recriminado al diputado de IU, y ha proseguido con el debate.