Aragón lidera las ayudas a clústeres de España con 17 proyectos seleccionados y se consolida como referente nacional
La comunidad autónoma es la que más iniciativas ha seleccionado el Ministerio de Industria, superando a territorios tradicionalmente dominantes como Cataluña o Galicia
Aragón se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor número de proyectos seleccionados en las últimas convocatorias estatal mes de apoyo a clústeres innovadores, superando incluso a territorios tradicionalmente dominantes como Cataluña. En total, 17 iniciativas aragonesas han sido incluidas en la adjudicación provisional de dos líneas de ayudas, lo que confirma el peso creciente del ecosistema de colaboración empresarial de la comunidad.
El ministerio ha concedido 13,4 millones de euros para 58 proyectos en toda España, de los que 14 pertenecen a clústeres aragoneses dentro de la convocatoria general, y otros 3 forman parte de la nueva línea estratégica orientada a movilidad, salud digital, logística avanzada y construcción industrializada. Ninguna otra comunidad ha obtenido un volumen tan alto de proyectos reconocidos en términos absolutos.
En la primera línea de ayudas, Aragón supera a Cataluña en número de iniciativas aprobadas (14 frente a 13), pero suma además tres proyectos más en la línea estratégica avanzada, situándose así como la región con mayor capacidad de movilización de clústeres en España. Galicia, tercera comunidad en el ranking, se queda con 7 iniciativas aprobadas.
Esta posición refuerza el papel de Aragón como uno de los territorios más dinámicos en política de innovación colaborativa, un modelo basado en la cooperación entre pymes, grandes empresas y centros tecnológicos que el Ministerio considera clave para competir en Industria 4.0 e Inteligencia Artificial.
Proyectos estratégicos
Dentro de la nueva línea de proyectos de alto impacto vinculados a retos de país, Aragón ha logrado apoyo para tres grandes proyectos estratégicos vinculados a sectores tractores como la automoción eléctrica, la salud digital y la logística inteligente.
Desde el ministerio subrayan que el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras es esencial para impulsar proyectos entre pymes que, fuera del marco de los clústeres, difícilmente tendrían escala suficiente o acceso a tecnología avanzada.e
Aragón, con una estructura de clústeres consolidada y reconocida a nivel nacional, ha sabido aprovechar este esquema para articular proyectos competitivos con una alta tasa de éxito en convocatorias estatales. Esta dinámica refuerza la posición de la comunidad como nodo estratégico de innovación colaborativa y especialización inteligente dentro del mapa industrial español.
