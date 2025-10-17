Aragón planta cara a la subida de cuotas de autónomos que prepara el Gobierno central

La vicepresidenta de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha criticado este jueves la intención del Gobierno de España de incrementar nuevamente las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos, una medida que ha calificado de “hachazo” y “ataque directo” a uno de los colectivos “más vulnerables y esenciales” para la economía aragonesa.

Tras reunirse con las organizaciones de autónomos ATA y UPTA, Vaquero ha trasladado una posición conjunta “de unidad y firmeza” para frenar una decisión que, de prosperar, afectaría a cerca de 100.000 profesionales por cuenta propia que hay en Aragón, “la inmensa mayoría con rentas bajas o medias”. La vicepresidenta ha acusado al Ejecutivo central de “legislar para recaudar a costa de quienes sostienen el tejido productivo”, recordando que más del 99% de la actividad económica en la comunidad está en manos de pymes y autónomos.

Vaquero ha subrayado que el Gobierno de Aragón ha impulsado medidas “en la dirección contraria”, como la creación de una Dirección General de Pymes y Autónomos, la cuota cero para nuevos emprendedores, los programas de relevo generacional y las ayudas de segunda oportunidad para quienes aún arrastran los efectos de la pandemia. También ha mencionado la extensión del programa Volveremos, dirigido al comercio local “que en su gran mayoría está sostenido por autónomos y que permite mantener servicios básicos en todo el territorio”.

Carta a la ministra Elma Saiz

Ante este escenario, anunció que el Ejecutivo aragonés respaldará una iniciativa parlamentaria que el PP presentará en las Cortes de Aragón para rechazar la medida. Además, la consejería de Presidencia, Economía y Justicia enviará una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para exigir diálogo con las comunidades autónomas y con las asociaciones del sector.

“No se trata solo de una reacción del Gobierno de Aragón. Estamos alineados con las organizaciones de autónomos y exigimos ser escuchados antes de que se imponga un nuevo golpe al emprendimiento”, advirtió Vaquero.

Por último, la vicepresidenta hizo un llamamiento a “elevar la voz y ejercer la máxima presión institucional y social” para evitar que esta subida de cotizaciones “frustre los avances logrados en Aragón en apoyo al trabajo autónomo y a la vertebración del territorio”.