Aumento de la pobreza: uno de cada cinco aragoneses está "en riesgo de exclusión social"

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 21% de la población aragonesa, lo que equivale a unas 283.000 personas, 9.000 más que el año anterior, según el informe El estado de la pobreza 2025 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). El estudio, al que ha tenido acceso la agencia Efe, advierte de un “cierto estancamiento” en los indicadores sociales de la comunidad tras varios años de mejora.

Esta tasa de exclusión social combina tres variables: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad de empleo en el hogar. En este sentido, Aragón mantiene niveles mejores que la media nacional, de hecho es la segunda comunidad con menos desigualdad del país, sin embargo las diferencias se reducen. La tasa de pobreza se sitúa en el 15,1%, un punto por debajo del conjunto del país, mientras que la carencia material y social severa (CMSS) alcanza el 8,2%, igual que la media estatal.

Este indicador -que mide la falta de al menos siete elementos básicos como calefacción, vacaciones o coche- ha aumentado por segundo año consecutivo y lo ha hecho más que en ninguna otra comunidad, con un alza de 1,1 puntos. El informe detalla que unas 54.000 mujeres (7,9%) y 57.000 hombres (8,5%) se encuentran en situación de carencia material y social severa. Por edades, el 8,7% de los menores de 18 años sufre esta situación, frente al 6% de los mayores de 65.

También se han incrementado las dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno (14,7%) y los retrasos en el pago de gastos básicos, que afectan ya al 12,8% de la población. En cuanto a la pobreza monetaria, el estudio subraya que si se eliminaran todas las transferencias sociales, la tasa de pobreza en Aragón subiría del 15,1 % al 40,3 %. Solo con las pensiones de jubilación y supervivencia alcanzaría el 20,4 %.

Y es que, las prestaciones distintas de las pensiones -como las ayudas a la vivienda, las rentas mínimas o la protección a la familia- reducen por sí solas la pobreza en 5,3 puntos, lo que confirma su papel “imprescindible para evitar un deterioro social más profundo”, señala el estudio.

El efecto de las pensiones es especialmente notable entre las personas mayores, entre quienes la pobreza se reduce 69 puntos porcentuales, aunque también contribuye entre el resto de la población. No obstante, el acceso a otras prestaciones sociales sigue siendo menor que en el conjunto del país: en Aragón, las de garantía de renta llegan al 3,5% de la población (frente al 7,2% nacional) y las ayudas a la vivienda al 1,6% (2,2% en España).

El estudio revela asimismo que la renta media por persona en la comunidad es de 15.747 euros, 940 euros más que la media nacional, pero apenas ha aumentado en términos reales desde 2008, cuando se ajusta la inflación. La desigualdad también persiste: los hogares con mayores ingresos multiplican por más de tres los recursos de los más pobres.

Tasas de vulnerabilidad

El informe constata, según la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, que la pobreza en Aragón no solo depende del nivel de ingresos, sino también del coste de vida y de las condiciones de acceso a la vivienda y al empleo. La infancia, las personas en desempleo, quienes viven de alquiler y quienes tienen alguna discapacidad concentran las mayores tasas de vulnerabilidad.

Con estos datos, EAPN advierte de la necesidad de reforzar las políticas de apoyo a las familias y de garantizar una red de protección suficiente ante el encarecimiento de la vida y recuerda que “el riesgo de pobreza y exclusión sigue afectando a una de cada cinco personas en Aragón”.