Bermúdez de Castro promete cubrir las subvenciones pendientes de pagar con un decreto del Gobierno

El Gobierno de Aragón hará un decreto para pagar las subvenciones nominativas pendientes que todavía no se han pagado ni formalizado a través de convenios al estar en este 2025 los presupuestos prorrogados desde 2024. Así lo ha prometido el consejero de Hacienda del Ejecutivo aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, en una interpelación efectuada por el portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, preguntándole por la situación presupuestaria de la comunidad autónoma y por esas subvenciones pendientes, por ejemplo, en las federaciones y asociaciones deportivas y en otras entidades, como la Fundación Labordeta.

Así, Bermúdez de Castro ha avanzado que si alguna asociación o entidad se queda sin subvención nominativa a final de año, a causa de la prórroga presupuestaria, el Gobierno regional "aprobará un decreto ley para que las reciban". Hasta ahora, el Ejecutivo aragonés ya ha llevado al Parlamento aragonés la convalidación de dos decretos que incluían parte de estas subvenciones, como las de las entidades del tercer sector, que fueron ya aprobadas hace meses.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, la Interventora general de la comunidad, Ana Gómez Barrionuevo, ya llamó la atención sobre estas subvenciones nominativas y llamó al Gobierno de Aragón a adaptarlas, porque muchas de ellas no respondían al concepto de subvención nominativa, sino que respondían mejor a la figura de convenios, o que debían sacarse a concurrencia competitiva.

El Ejecutivo aragonés sigue esperando la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte del Ministerio de Hacienda para presentar su techo de gasto, algo que anunció que presentaría en el mes de septiembre y que, finalmente, ha postergado a la espera de la cita del ministerio. Así, Bermúdez de Castro ha expresado que solicitará al ministerio "la semana próxima o la que viene", cuando se convoque la reunión por parte de la ministra Montero, que el déficit de Aragón en 2026 alcance el 0,3% del PIB, aunque ha expresado su temor en que el ministerio fije el déficit en el 0,1%. "Estamos en manos de Junts", ha lamentado el consejero.

Bermúdez de Castro ha recordado que el déficit es uno de los componentes del techo de gasto, del que ha dicho que "es un número, no tiene ideología" y que en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos ya se hablará de ideología, haciendo una llamada a todos los grupos parlamentarios a que puedan apoyar este techo de gasto que se prevé que vuelva a ser el más alto de la historia.

Desde Chunta Aragonesista, Soro ha vaticinado que se tendrán que volver a prorrogar los presupuestos de 2024. "Al final la política presupuestaria con un presupuesto reprorrogado consiste en ir adaptándolo a la realidad", ha considerado.