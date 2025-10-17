Borja aprovecha todas las oportunidades para seguir creciendo

Borja afronta un futuro prometedor, impulsado por el desarrollo industrial que conlleva el asentamiento de grandes empresas como KDK Automotive, Mondo o Vaman, así como la llegada de nuevas inversiones, lo que ha provocado que el polígono Barbalanca se haya quedado pequeño y sea necesaria su ampliación. Es el caso de la compañía vasca Fagor, que ha solicitado más terreno para responder a un proyecto de escala internacional.

Con una inversión de 45 millones de euros, la filial del grupo Mondragón suministrará los chasis para los vehículos eléctricos que el gigante chino Leaptomor fabricará en la factoría de Stellantis en Figueruelas a partir de octubre de 2026. Leapmotor ha elegido Borja como centro de producción para acceder masivamente al mercado europeo de los eléctricos.

«El gran momento industrial que vive Borja y la buena salud de la que goza el polígono nos obligará a acometer su ampliación porque el suelo se está agotando. Las empresas que hay instaladas y las que están por venir abrirán nuevos mercados como el que nos permitirá participar en la fabricación del coche eléctrico o el sistema de montaje de acero en naves», reconoce el alcalde, Eduardo Arilla.

Con un prespuesto récord de 10,1 millones de euros en 2025, el Ayuntamiento de Borja ha apostado por invertir en la renovación de calles y alumbrado público, equipamientos deportivos, educativos y multiusos, como la construcción de un nuevo pabellón polivalente, que acogerá actividades deportivas y grandes eventos, como grandes prioridades.

Borja es testigo de la ejecución de algunos proyectos que el ayuntamiento considera necesarios para atender el crecimiento de la oferta social, cultural y deportiva. Por un lado, avanzan los trabajos de rehabilitación de la Casa de los Francés, que se transformará en el futuro Museo Baltasar González, y la restauración de la antigua Colegiata de Santa María, que permitirá garantizar su conservación y puesta en valor. Ya en 2022, la Casa de las Conchas –uno de los edificios más emblemáticos de Borja- reabrió sus puertas como palacio de congresos y biblioteca. Además, el consistorio pondrá a la venta un solar situado entre las calles Mayor y Concepción para construir viviendas.

Además, el ayuntamiento realizó mejoras en el CEIP Campo de Borja y creó una segunda aula para bebés en la escuela infantil, pero también impulsó la ampliación del cementerio, la puesta en servicio de un punto limpio municipal, el acondicionamiento de la carretera que conecta la ciudad con el Santuario de la Misericordia y la recuperación del monte incendiado en 2022. El campo de fútbol Manuel Meler tendrá nuevo césped después de estrenar otras mejoras como la instalación de sistema de riego y marcador. También la zona del Calvario incorporó un circuito de obstáculos.

Por otra parte, las ayudas de la Diputación de Zaragoza (DPZ) han contribuido al mismo tiempo a cubrir las necesidades de este municipio que supera los 5.300 habitantes. El plan +Provincia ha dejado en Borja 1,2 millones de euros para la rehabilitación de parques y espacios verdes y renovación de calles y servicios básicos. Además, el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) ha destinado 542.815 euros para el acondicionamiento de las piscinas y la celebración de eventos culturales y deportivos que organiza el consistorio durante el año.

La institución provincial también ha destinado 138.390 euros para la mejora de infraestructuras urbanas, como la reforma de la plaza de la Fuente del barrio del Carmen y la calle Cinto dentro del Plan Especial de Renovación de Redes de la Agenda 2030. Por su parte, el Plan de Bienes Eclesiásticos contempla una ayuda de 53.998 euros para la restauración del claustro y rehabilitación de la cubierta de la nave central de la antigua Colegiata de Santa María, cuya inversión asciende a 89.957 euros.

En su política de eficiencia y sostenibilidad, el consistorio ha destinado recursos propios o ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a promover el ahorro energético en calles y el autoconsumo en equipamientos. Esto ha permitido la renovación del alumbrado público a tecnología led, la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, como el polideportivo, las piscinas y el colegio, o la adquisición de vehículos electricos para las brigadas.

Por último, el Ayuntamiento de Borja destina partidas presupuestarias cada año al tejido asociativo y comercial, considerados dos pilares fundamentales para la dinamización de la localidad.