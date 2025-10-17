Bronca en las Cortes | Álvaro Sanz (IU) abandona el pleno y denuncia insultos de Vox: "Me ha dicho que soy un sectario y un mierda"

La segunda sesión plenaria en las Cortes de Aragón ha comenzado con bronca y con el abandono del diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, del hemiciclo, tras denunciar insultos del diputado de Vox, Fermín Civiac, con quien en la sesión de ayer ya intercambió un agrio choque de palabras. El diputado del partido de izquierdas ha denunciado que Civiac ha dicho "que soy un sectario y un mierda", fuera de micrófono, después de intentar explicarse tras el choque de ayer en torno al holocausto y después de que Sanz se negara a retirar que el diputado de Vox había "justificado" el holocausto nazi.

Apenas habían transcurrido unos segudos del inicio de la sesión cuando Civiac ha pedido la palabra en la Cámara autonómica en aplicación del artículo 121 del reglamento, por alusiones, en refencia a que ayer Sanz dijo que había "justificado" el holocausto nazi.

El diputado de Vox, Fermín Civiac, toma la palabra para aclarar sus palabras respecto al holocausto. / JAIME GALINDO

Así, Civiac ha querido aclarar sus palabras. "Ayer el señor Sanz me acusó de haber justificado el holocausto. Tan solo quiero aclarar que yo nunca en mi vida ni lo he negado ni he justificado la Shoá, por lo consiguiente, me gustaría que retirara esas palabras y se disculpara. Y en todo caso me gustaría aclarar que lo que dije refiriéndome a que el Partido Comunista soviético facilitó lo que el partido nazi hizo en la Segunda Guerra Mundial, me refería, como todo el mundo sabe, al pacto de no agresión germano-socviético que fue firmado el 22 de agosto de 1939 y como consecuencia del cual se repartió Polonia entre la URSS y Alemania y el 1 de septiembre invadió Polonia y, por consiguiente, el Partido Comunista facilitó los planes de la Alemania nazi", ha reiterado el diputado de Vox.

En su respuesta para decidir si retiraba o no sus palabras de ayer, el diputado Sanz se ha negado: "Acaba de repetir la barbaridad que dijo ayer. El genocidio judío lo perpetraron los nazis. El régimen al que usted sigue reconociendo como valioso. A su socio en España, Franco, ustedes lo han venido a llamar el mejor dirigente en el último siglo. Por lo tanto, no solo no lo retiro sino que además me reafirmo. Ustedes son herederos del franquismo, del fascismo y del nazismo", ha espetado Sanz, en uno de los inicios del pleno más tensos que se recuerda en esta legislatura.

Después de este intercambio de palabras, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha intentado seguir con el orden del día del pleno, pero un murmullo creciente procedente de las bancadas de los diputados le ha obligado a pararse.

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, moderando el debate en el pleno. / JAIME GALINDO

En el vídeo de las Cortes de Aragón se escucha decir "ha dicho eres un sectario". Y en ese momento, de nuevo, por alusiones, el diputado Sanz ha pedido la palabra. "Por alusiones, señora presidenta". Y de fondo, se escucha a Civiac: "Todos los días recibimos insultos". Entre el alboroto, la presidenta responde a ambos diputados: "No tienen la palabra ninguno de los dos. Cierre de la discusión. Cierre de la discusión", ha pedido Fernández.

Pero el alboroto seguía, la indignación crecía por parte del diputado de IU, que seguía pidiendo la palabra, mientras la presidenta respondía que les iba a llamar al orden. "Presidenta, yo quiero que me llame al orden porque me ha dicho “sectario de mierda”, ha expresado Sanz. Y Fernández insistía: "Cierre de la discusión".

Así, antes de abandonar el hemiciclo, Sanz le ha preguntado si le parecía "normal el insulto". "Señor Sanz, yo respondo de lo que se escucha aquí. Cierre de la discusión", ha zanjado el debate Fernández.

Varios diputados han confirmado a este diario que Civiac ha dicho "eres un sectario y un mierda", mientras el diputado de Vox denuncia los insultos de Sanz: "Nos ha insultado, llamándonos nazis y fascistas. Le he contestado que es un sectario y el comunismo, una mierda", ha dicho Civiac, después del último choque en el hemiciclo.