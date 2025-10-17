La Universidad de Zaragoza cubre el 96% de sus plazas: repuntan los grados de Humanidades

Apenas quedan dos semanas para que el mes de octubre llegue a su final y alumnos y docentes se adentren de lleno en el curso. En la Universidad de Zaragoza, el plazo de matriculación ha cerrado con unos resultados que desde el campus público aragonés valoran de forma muy positiva: un 96% de las plazas están cubiertas. En concreto, según los datos del vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, hay inscritos 6.150 nuevos estudiantes, que son 144 más que los del pasado año lectivo. También la oferta de vacantes para este curso ha sido más amplia que el pasado.

Respecto al curso pasado, destaca un cambio de tendencia en los grados de la facultad de Filosofía y Letras, en los que, según ha indicado el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Miguel Ángel Barberán, ha aumentado la demanda. Es el caso de algunos como Filosofía, Filología Hispánica y Estudios Ingleses, en los que, según las cifras que maneja la institución no hay vacantes. A ellos se añaden otros como el de Estudios Clásicos que, ha indicado Barberán, está "casi al completo" al tener solo una vacante. "Parece que los alumnos vuelven a mirar a las humanidades", ha celebrado.

Según ha explicado Barberán, desde la institución achacan esta mejora de los datos a que en algunas titulaciones se han actualizado los contenidos o su denominación, como es el caso de Geografía y Ordenación del Territorio, que "tiene cero vacantes y se ha cubierto rápidamente desde los primeros llamamientos"; o el de Gestión de Información y Contenidos Digitales, antes llamado Biblioteconomía. "Tiene cinco plazas sin cubrir de 30, lo que supone una mejora respecto a años anteriores", ha indicado.

En total, según los datos que maneja el vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, se han quedado sin cubrir 293 plazas de todas las ofertadas, y se distribuyen entre los tres campus: el de Zaragoza, el de Huesca y el de Teruel. En concreto, han quedado 271 vacantes en el campus de Zaragoza, 41 en el de Teruel y 34 en el de Huesca.

En el caso Zaragoza, que es el que más oferta tiene, los grados mejor recibidos por los alumnos han sido similares a los de los años anteriores: las ingenierías, que Barberán ha señalado que "están todas cubiertas"; los de Ciencias de la Salud como Medicina, y otros "clásicos" como Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Veterinaria o Ciencia y Tecnología de los Alimentos, entre otros.

Las vacantes se concentran así en otras titulaciones como Geología, que tiene 21 plazas sin cubrir o Historia del Arte. También las hay en el grado de Trabajo Social, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Con todo, Barberán ha remarcado que en este se ha producido una mejora, ya que en total se ofertaban 180 plazas y solo son 28 las no cubiertas.

En el caso de Huesca, se han cubierto sin problema los grados relacionados con la Salud, sobre todo el de Medicina, que tiene una vez más todas las plazas completas y que ya desde el curso pasado se puede cursar completo en el campus; y con las Ciencias de la Salud y el Deporte. La titulación que no ha completado sus plazas, y que para la institución es algo más "notoria", es la de Ciencias Ambientales. Barberán ha celebrado el comportamiento desarrollado por los grados en la capital oscense, que "en su conjunto funciona muy bien".

Una valoración que comparte también en el caso de Teruel, con titulaciones como Enfermería completas desde el primer momento e incluso con sobrematrícula. "Es muy difícil ajustar el grado y dejarlo con cero vacantes porque puede ser que días antes de que acabe el periodo de matriculación haya alguien que se desmatricule", ha indicado para explicar que por eso se produce alguna inscripción de más pero que es muy puntual. Desde la institución ponen el foco en la titulación de Bellas Artes, que "todavía tiene vacantes". "Tendríamos un poco que mirar qué podríamos hacer ahí", ha dicho Barberán.

Con todo, el vicerrector ha remarcado que las cifras de matriculaciones para este curso escolar 2025-2026 son "buenas". "Vienen a decir que la oferta de grados y formativa que proyecta la universidad tiene una buena acogida y la demanda es favorable", ha expresado.