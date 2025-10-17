Cultura, vino y patrimonio ponen a Borja en el mapa

Borja presume de un sector vitivinícola referente, una múltiple oferta cultural y un rico patrimonio histórico-artístico como pilares estratégicos para atraer cada año a más visitantes de Aragón y otras comunidades autónomas.

Borja es referente de grandes festivales con la celebración del Amante, el Jorge Rock, el Rockin’ Rasmia y el Borja en Jazz, cuatro citas que se han consolidado como sello de identidad cultural y que recibe todos los años a miles de visitantes en torno al indie, pop, el rock, el rockabilly y el jazz. A estos eventos se suman las Jornadas Internacionales de Canto Coral, que reúne a coros y agrupaciones y que encuentran en la localidad un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración artística, y la recreación histórica de la entrada de los Reyes Católicos, un acontecimiento anual que conmemora la estancia de los monarcas en 1492. El impacto no se limita únicamente al ámbito cultural, ya que supone también un revulsivo económico y social para Borja, dinamizando la hostelería y el comercio local.

Otra razón de peso para visitar la localidad es el impulso que desde el ayuntamiento se quiere dar al yacimiento de El Pedernal de Bursao a raiz de los trabajos arqueológicos que se realizan en los últimos años, así como del último gran hallazgo: una pintura mural romana datada en el siglo II dC. La pieza, de casi cinco metros de longitud y más de dos de altura, constituye un ejemplo único en Hispania, se ha conservado en un notable estado y formaba parte de un complejo arquitectónico aún en fase de estudio. La oferta se completa con el Museo Arqueológico de Borja, situado en la antigua Iglesia parroquial de San Miguel.

Por otro lado, el proyecto inclusivo Borja con todos los sentidos permite acercar la cultura, el patrimonio y el turismo a todas las personas, incluso aquellas con discapacidad auditiva, visual, física o intelectual. El Museo de la Colegiata, el Museo Arqueológico, el Santuario de la Misericordia y la casa consistorial, entre otros edificios, incorporan tecnología para que vecinos y visitantes disfruten de una experiencia plena y, de paso, permite que Borja se posicione en Aragón como uno de los primeros destinos que han apostado por el turismo de accesibilidad.

Además, Borja es sinónimo de vino y escenario del Imperio de la Garnacha, bajo el sello de la Denominación de Origen Campo de Borja. Vinos tintos monovarietales que gozan de un amplio prestigio en todo el mundo por su muy definida personalidad, calidad y complejidad. En su término municipal se encuentran Bodegas Borsao, Alto Moncayo, Morca y la Sociedad Cooperativa Agrícola de Borja.

Al margen del ámbito cultural, histórico y vitivinícola, Borja ya es un destino turístico gracias a la riqueza patrimonial que atesora principalmente su conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural. Destaca la estructura urbana de su caserío y la numerosa arquitectura renacentista, que incluye algunos de los mejores y más valiosos ejemplos de todo Aragón. Su patrimonio es rico dada una arquitectura militar integrada por el castillo y las puertas conservadas, una importante arquitectura religiosa en la cual destacan la antigua Colegiata de Santa María y los numerosos conventos, y una arquitectura civil representada por la casa consistorial y abundantes ejemplos de casas señoriales renacentistas.