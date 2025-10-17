Eduardo Arilla, alcalde de Borja: "La fabricación del B10 podría replicar el desarrollo económico de la GM en los 80"

-¿Cómo se ha desarrollado el sector industrial en Borja?

-El polígono industrial destaca por su diversificación y una buena implantación no solo industrial sino también comercial y de profesionales autónomos en sectores como la albañilería, la carpintería, la fontanería o la electricidad. Hay empresas agroalimentarias, como Bodegas Borsao, y cinco multinacionales que superan los 100 trabajadores cada una -KDK Automotive, Mondo, Flex-N-Gate, SFC Solutions y MSN-, y Vaman.

-Las naves de Fagor Ederlan volverán además a tener de nuevo actividad. La compañía vasca y su socio chino, Duoli Technology, invertirán cerca de 45 millones de euros en adecuar la fábrica del polígono Barbalanca. ¿Qué supone que Fagor y Leapmotor hayan puesto sus ojos en Borja para la fabricación del SUV eléctrico chino B10?

-La llegada de Fagor y el grupo chino supondrá un impulso decisivo para el polígono industrial, marcando un antes y un después para Borja, nuestro entorno y el de Figueruelas. Este nuevo escenario podría replicar el modelo de desarrollo económico que significó para el territorio la llegada de General Motors (GM) en los años 80. Borja va a tener aún más protagonismo en el sector del automóvil en un ámbito estratégico como es el de los vehículos eléctricos. Leapmotor fabricará en Stellantis el primer modelo europeo con capital chino.

-La fábrica de Borja suministrará los chasis de los nuevos modelos que se fabriquen en la planta de Stellantis.

-Leapmotor fabricará íntegramente el B10 en Figueruelas y podría disponer de todos los proveedores como máximo a una hora a través de centros auxiliares como el de Borja.Toda la mano de obra se encontrará muy cerca y las baterías se producirán en Figueruelas. Eso hará que se reduzcan los costes, se eliminen aranceles y los consumidores puedan adquirir un vehículo más económico.

-¿Qué superficie ocupará?

-Las instalaciones de Fagor ocupan una superficie de 38.000 metros cuadrados, pero podría ampliarse para cubrir las necesidades de la empresa.

-¿Cuántos ingresos representará para el Ayuntamiento de Borja?

-No sabemos hasta que no tengamos los datos, pero la estimación es que podríamos duplicar los ingresos que recaudamos de todas las multinacionales que hay instaladas en el polígono solamente con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

-¿A cuánto ascienden?

-Los ingresos se sitúan en torno a los 160.000 euros, pero dependiendo de la actividad productiva que genere esta cantidad podría duplicarse.

-¿Cuándo podrían comenzar los trabajos de adecuación de las nuevas instalaciones y cuándo podrían estar operativas?

-Las obras no tardarán mucho en iniciarse y la planta estará operativa en 2026. Esto supone que estarán listas en un plazo más corto de lo que suele ser habitual en proyectos de nuevos modelos, que suele oscilar entre los 12 y 14 meses.

-A la espera de la llegada de Leapmotor y Fagor, ¿cuáles han sido las inversiones más importantes en los últimos años?

-KDK invirtió más de 30 millones de euros para la ampliación de sus instalaciones en Borja. Por el momento, la empresa coreana proveedora de piezas para la automoción es la que más empleo y riqueza genera.

-Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la empresa Vaman, especialista en trabajos metálicos, invertirá 9 millones de euros para ampliar su presencia en Borja. La nueva parcela tiene 14.000 metros cuadrados.

-Lo único que puedo comentar es que Vaman es una empresa ya asentada en Borja, con una estrategia empresarial muy potente y que continúa apostando por la ciudad con un nuevo proyecto empresarial.

-¿Qué porcentaje de ocupación tiene el polígono industrial?

-Trabajan más de 1.000 personas y una vez se acometa su ampliación la superficie aumentará hasta los 350.000 m2. Este es un polígono de éxito, pero Borja está creciendo y necesitamos alrededor de 50.000 metros más, por lo que solicitamos alGobierno de Aragón que nos ayude. Dentro del presupuesto de 2026, el Ayuntamiento deBorja destinará 720.000 euros para la urbanización de esta ampliación que se extenderá hasta la variante de la Nacional 232.

-¿De qué manera puede ayudar el Gobierno de Aragón?

-Hay dos fórmulas. Podría ser a través de una subvención directa o de una colaboración. En Aragón, el suelo industrial está sujeto al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y hay muchas fórmulas o alternativas a la hora de financiar esa tasa.

720.000 euros. El Ayuntamiento de Borja incluirá esta cantidad en el presupuesto de 2026 para la urbanización de la ampliación del polígono hasta la variante de la N-232 1.000 personas. Trabajan en el polígono. Con la ampliación prevista aumentará hasta los 350.000 metros cuadrados. 45 millones de euros. Fagor Ederlan invertirá en Borja para adecuar y ampliar sus instalaciones que suministrarán a Leapmotor en Figueruelas Diversificación. El polígono industrial Barbalanca acoge empresas de diferentes sectores, cinco grandes multinacionales -KDK, Mondo, Flex-N-Gate, SFC Solutions y MSN-, y Vaman 170 MW. Es la potencia aproximada de los seis parques eólicos. El consistorio recauda cada año más de un millón de euros que reinvierte en el municipio.

-¿Cómo es la apuesta del Ayuntamiento de Borja para atraer empresas y crear empleo?

Acompañamos desde el minuto uno al empresario y a las empresas.Siempre hay una persona que conoce el territorio para informarles sobre la concesión de licencias, proveedores cercanos, acceso a las administraciones... Tienen nuestro apoyo desde que entran por la puerta hasta que culmina un proyecto.

-¿Qué potencial tiene Borja y qué ventajas ofrecen a las empresas que deciden implantarse en el municipio?

-Cuando varias multinacionales han decidido instalarse en Borja es porque confían en el capital humano que tenemos. Cuando una persona cambia de empresa es para mejorar sus condiciones laborales y cuando es la compañía quien lo capta es para mejorar, por lo que merecerá la pena invertir en él. También resulta atractiva la cercanía de Navarra y Soria para que vengan trabajadores o seamos un polígono satélite para suministrar productos a los de Tudela o Ágreda.

-Respecto a las energías renovables, ¿qué impacto ha tenido la instalación de los parques eólicos en el término municipal y cómo reinvierte el ayuntamiento los ingresos que generan?

-La potencia instalada en Borja alcanza los 170 MW, es decir, como si estuviésemos produciendo electricidad para todos los domicilios de una provincia como Teruel. El ayuntamiento ingresa todos los años más de un millón de euros del canon de ocupación y de los impuestos de producción eléctrica (IVPEE) y sobre bienes inmuebles (IBI). Estos ingresos se destinan a la conservación del patrimonio, la colaboración en festivales, y la promoción cultural y deportiva, entre otras acciones. Borja cuenta con siete sociedades de parques eólicos, desde los más antiguos con 117 molinos hasta los más recientes con 18 aerogeneradores de última generación. Además, ahora hay un proyecto de Gamesa de repotenciación de un parque que generará 10 MW con solo dos aerogeneradores. Ya tiene la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica para la sustitución de dos turbinas por unas nuevas de última generación, cuyos trabajos podrían comenzar en 2026.

-¿Hay interés de nuevas empresas para instalar nuevos parques eólicos o fotovoltaicos?

-Hay solicitudes de nuevos parques eólicos a lo largo del término municipal pero no podrán instalarse en zonas de impacto ambiental como son las faldas del Moncayo o la Selva, por ejemplo. También hay zonas colindantes con la Ribera Alta de Navarra que aunque ya tienen aerogeneradores hay espacio para instalar más potencia, pero no son suelos ubicados en Borja. Por otra parte, no vamos a desarrollar ningún parque fotovoltaico.

-Borja fue pionero con la implantación hace dos años de un Grado Superior de Formación Profesional en Energías Renovables en el IES Juan de Lanuza. ¿Cómo ha sido la acogida?

-En sus primeras promociones bien, pero nos encontramos que hay jóvenes que eligen incorporarse al mercado laboral cuando finalizan sus estudios de Secundaria. Al ser además un ciclosuperior, los alumnos tienen que superar al menos antes un grado medio o el Bachillerato. Este es un fenómeno que no solo afecta a la rama de Borja sino a toda la FP y está sucediendo en municipios como Borja donde existe una oferta laboral inmediata. Los jóvenes optan por trabajar y dejan de estudiar, pero hay que destacar la buena respuesta de una nueva promoción este curso.

-¿El crecimiento que está experimentando Borja está teniendo también un impacto positivo en el resto de la comarca?

-El Campo de Borja es una comarca compacta, ya que entre Borja, que se sitúa como centro geográfico, y el pueblo más lejano puede haber una distancia de media hora como máximo. Esto ayuda a que el polígono industrial sea un pulmón económico y laboral y resulte muy atractivo para que cualquier vecino de la comarca pueda venir a trabajar y regresar a su pueblo. Hay municipios que han crecido en población y no se han visto relegados casi a la desaparición por la falta de empleo o servicios. También estar cerca de Navarra y de una población potencial de 40.000 habitantes hace que tengamos muchos trabajadores de la ribera.

-¿Ha contribuido el desarrollo del polígono industrial al crecimiento del municipio?

-Borja tiene 5.300 habitantes y ha aumentado su población en más de 1.000 personas en los últimos 20 años. Hemos crecido un 20% desde que se puso en marcha el polígono industrial y no hay ningún pueblo en la comarca que haya perdido población por culpa del polígono.