Así funciona el cribado de cáncer de mama en Aragón: edad, dónde hacerse la mamografía y qué hacer si aparece una anomalía

Es el tumor maligno más frecuente en mujeres, informa el Servicio Aragonés del Salud sobre el cáncer de mama, cuyo día mundial se celebra este domingo. El riesgo de que se presente antes de los 75 años es del 8% en europeas, pero la supervivencia de los casos localizados o detectados en estadios tempranos es alta: del 96% en la Unión Europea (UE). La cifra pone de manifiesto la importancia de la detección precoz, en la que también pone el foco el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón al recomendar a las mujeres la participación en el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama, que forma parte de la Red Española de Programas de Cribado.

Pero... ¿en qué consiste el cribado de cáncer de mama?

Se trata de la realización de una mamografía cada dos años a las mujeres de entre 50 y 69 años. La mamografía es una imagen de la mama tomada con rayos X que los profesionales sanitarios utilizan para buscar signos de cáncer de mama en sus etapas iniciales.

¿Cómo funciona el cribado de cáncer de mama en Aragón?

El funcionamiento es el siguiente. La mujer recibe una carta de invitación para acudir a la mamografía. En ella se indica el día, hora y lugar para la prueba. Según indican desde el Salud, la población que participa en el programa se agrupa por zonas básicas de salud, por lo que una mujer puede cumplir 50 años y tardar algunos meses en ser citada al tener que esperar que toque el cribado en su centro de salud.

En caso de que pase el tiempo y no se reciba esa misiva, la paciente puede preguntar en su centro de salud o a través de los teléfonos y/o dirección de correo del programa, que está adjunta en la página web del Salud. También se ruega a las participantes que, si no pueden acudir en la fecha y hora citadas, informen en las mismas direcciones.

Una vez realizada la mamografía, los profesionales sanitarios estudian la imagen y, al cabo del tiempo, comunican a la mujer el resultado y cuándo debe volver a la siguiente revisión. Si no se detecta ningún signo de cáncer, la citación será al cabo de dos años.

En el caso de las mujeres que tienen factores de riesgo personales o familiares, o riesgo de cáncer familiar o hereditario, se debe consultar con el médico de Atención Primaria.

¿A quién va dirigido el cribado de cáncer de mama?

El programa está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y se realiza a todas las mujeres entre 50 y 69 años, que según informan desde el Salud son la población que tiene mayor riesgo de padecer cáncer de mama por su edad.

La periodicidad de la prueba es cada dos años para las personas comprendidas en esta franja de edad (50-69 años). Con todo, si el radiólogo del programa lo considerara conveniente, la mujer podría ser citada antes de ese plazo -en un año o seis meses-, aunque desde el Salud informan de que esto sucede en pocas ocasiones.

¿Dónde se hace la mamografía?

El lugar de la prueba dependerá del domicilio de la paciente. En el caso de las que vivan en zonas urbanas de Zaragoza, la prueba se llevará a cabo en el hospital Provincial. En las zonas urbanas de Huesca y en la zona de salud Huesca Rural, en el hospital Sagrado Corazón de Jesús.

En la provincia de Teruel y en el resto de zonas de las provincias de Zaragoza y Huesca, la mamografía se realizará en unidades móviles.