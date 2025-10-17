Greenpeace alerta sobre el impacto ambiental de dos grandes proyectos en Aragón

Con motivo del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, Greenpeace ha publicado el informe 'Los otros Altri', que denuncia cómo proyectos corporativos, con la "complicidad de las administraciones", amenazan espacios naturales de alto valor ecológico en España. En el documento se detallen 12 casos, entre los que figuran dos en Aragón: el clúster eólico del Maestrazgo (Teruel) y el proyecto de unión de estaciones de esquí en Canal Roya (Huesca).

El informe señala que, pese a que España lidera la superficie protegida en Europa, solo el 8,9% de los hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación favorable.

Desde Greenpeace sostienen que la masiva movilización de la sociedad civil contra el proyecto de macrocelulosa de Altri en Galicia se ha convertido en "un símbolo de las luchas por la defensa del territorio". Al hablar de ‘los otros Altri’, la oenegé quiere señalar que existen muchos más proyectos que amenazan espacios de alto valor ecológico.

Los casos aragoneses: en Teruel y Huesca

De entre todos ellos, la organización ha seleccionado 12 que se exponen con más detalle en fichas, con el objetivo de "hacer visibles de forma más clara las tácticas nocivas de las empresas y la dejadez de las administraciones". Entre esos ejemplos está el Clúster del Maestrazgo, que propone instalar 125 aerogeneradores en 20 parques eólicos, lo que afecta, según Greenpeace, a zonas de la Red Natura 2000 y hábitats de "máxima sensibilidad ambiental", con especies amenazadas como el águila perdicera y el quebrantahuesos.

Este proyecto incluye "extensas líneas eléctricas, fragmentaría el territorio y comprometería la biodiversidad", según esta organización, que aboga por una transición energética "respetuosa con la naturaleza".

Por otro lado, Greenpeace pone el foco en el proyecto de Canal Roya, en el Pirineo aragonés, que plantea unir las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú mediante una telecabina de 4,3 km con 37 torres, una carretera de evacuación y dos estaciones intermedias.

Declarar Canal Roya parque natural

Este desarrollo, según la organización ecologísta, afecta a la Red Natura 2000 y ha sido cuestionado por su impacto ambiental y su dudoso “interés general”. Aunque la oposición social y jurídica ha frenado temporalmente el proyecto, advierte de que podría reactivarse y urge declarar la zona parque natural.

“Aragón no es una excepción. Proyectos como el Clúster del Maestrazgo o Canal Roya son incompatibles con la conservación de la biodiversidad. Es inaceptable que se hable de transición energética o turismo sostenible mientras se destruyen joyas naturales”, ha declarado Manoel Santos, portavoz de Greenpeace.

La organización exige la eliminación de "subvenciones perjudiciales", una protección efectiva de áreas protegidas, transparencia en las evaluaciones de impacto ambiental y mayor participación ciudadana. Además, reclama el cumplimiento de normativas ambientales y la derogación de leyes que reprimen las protestas, como la Ley Mordaza, para garantizar la defensa del medio ambiente en Aragón y en toda España.