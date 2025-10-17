El hospital de Barbastro contrata un reumatólogo y alcanza el 92% de cobertura de su plantilla

El hospital de Barbastro ha contratado este viernes a un reumatólogo y ya cuenta con una plantilla médica al 92% de cobertura. El servicio de esta especialidad se había quedado vacío tras la jubilación de la última especialista, lo que había obligado a que la consulta fuera cubierta por el servicio del Hospital de San Jorge, cuyo reumatólogo se desplazaba a la capital del Vero para atender a los pacientes de la zona de Barbastro.

La incorporación ha sido comunicada este viernes a los representantes de la Plataforma en Defensa del Hospital, que venían reclamando cubrir dicha plaza. La reunión ha transcurrido en clima de "cordialidad". Por parte de la plataforma, han acudido Natividad Palacín, Isabel Pesquer y Aurora Carrasquer, que han ido recibidas por la gerente del Sector de Barbastro, Raquel Gestor, la directora del Hospital, Elena Castellar, y la directora de Enfermería, Beatriz González.

"El déficit de profesionales de médicos es una realidad que afecta no solo a Aragón sino a todo el país. No hay relevo suficiente de los nuevos médicos que se forman para los que se jubilan y las nuevas generaciones optan por hospitales de grandes ciudades ante la elevada oferta que tienen", han indicado fuentes del Salud.

El Departamento de Sanidad está trabajando desde el inicio de la legislatura en distintas medidas innovadoras para hacer atractivas las plazas de los hospitales pequeños, como el de Barbastro, y del medio rural. Por ello, se puso en marcha el plan de fidelización mir dirigido a los médicos que terminan su formación y que reciben un plus de hasta 30.000 euros si permanecen tres años en un puesto de difícil cobertura. Con este plan se ha conseguido fidelizar 76 médicos en todo Aragón, un 15,7% de ellos en el hospital de Barbastro.

La segunda medida puesta en marcha son las 46 plazas que se van a convocar para hospitales de difícil cobertura, como Barbastro, y a las que podrán optar médicos sin oposición, solo mediante un concurso de méritos.

Sanidad también trabaja en impulsar los contratos mixtos, una fórmula que se inició en legislaturas anteriores. Este modelo es atractivo para los nuevos médicos porque les permita compatibilizar su labor en centros periféricos con actividades en hospitales de referencia, favoreciendo así su desarrollo profesional. Al estar en contacto con grupos de investigación y ensayos clínicos en el hospital grande, el médico puede aplicar protocolos más innovadores en el centro periférico. El médico se mantiene activo en entornos académicos y clínicos de alto nivel, lo que repercute directamente en la calidad de la atención que ofrece.