Maximiliana regala 1.000 claveles a 1.000 mayores en varias residencias de Zaragoza

Hace justo un año, la zaragozana Verónica Pardos llevó por sorpresa unas flores a su abuela por el Pilar y se sorprendió mucho al ver que no solo se alegraron enormemente, sino que también rompieron a llorar porque “hacía años que nadie les regalaba flores”. Esa fue la chispa y el sentimiento de responsabilidad que la llevó a contactar con Jorge, fundador y nieto de Maximiliana, para juntos hacer llegar flores a todos los mayores posibles durante las fiestas del Pilar.

La acción fue viral en Linkedin y sumó a más de treinta voluntarios aragoneses, de diferentes edades y ámbitos laborales, que colaboraron para hacer posible la iniciativa. El pasado sábado, víspera del Pilar, prepararon los mil prendidos en el vivero de Laraflor y el lunes acudieron por grupos a entregarlos en las ocho residencias que participaron en la iniciativa: Bouco (Orpea), Ozanam Alfonso V y Duquesa, Albertia, Parque Dorado, Macanaz y Vitalia Casablanca y Expo.

Los mayores agradecieron enormemente el detalle a los voluntarios, se emocionaron con ellos y les compartieron aprendizajes de toda una vida. María Luisa (104 años) les recordó que “la belleza atrae, pero lo que realmente une está detrás”. Manuel (94) insistió en la importancia de “ayudar y ayudar a las personas que lo necesitan” y Margarita (97) lo resumió diciendo que “en la vida hay que divertirse honradamente”. Consejos de toda una vida que nos recuerdan lo realmente importante y que, hoy más que nunca, merecen ser escuchados con atención