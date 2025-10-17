Pilar Alegría refrenda a Óscar Puente y aleja el Cercanías Zaragoza-Huesca

La ministra portavoz del Gobierno de España y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha refrendado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, esta semana en el Congreso de los Diputados, cuando le respondió al diputado de Sumar, Jorge Pueyo, que rechazaba impulsar el cercanías Zaragoza-Huesca por la "baja demanda" que detectan los estudios técnicos. La también ministra de Educación ha refrendado las palabras del ministro y no ha abierto la puerta para que se vuelva a estudiar la cuestión, como había reclamado el diputado Pueyo, que también ha reclamado los informes en los que se basa esa "baja demanda" y los criterios analizados por el ministerio.

"El ministro Puente ya dio explicaciones y tuvo una pregunta parlamentaria este miércoles y explicó cuáles eran los informes técnicos, donde incluso se trasladaba que el uso de esa línea no llegaba ni al 8% dando los datos del año 2023, que recordarán que se prestaba un servicio gratuito", ha respondido Alegría, al ser preguntada por su opinión respecto a este rechazo a impulsar el corredor que conectaría Zaragoza y Huesc. Este ha sido demandado desde hace años por los alcaldes de ambas ciudades, incluso cuando lo eran Luis Felipe (PSOE) en Huesca y Jorge Azcón (PP) en Zaragoza; y también ahora, con una carta firmada por las regidoras de Zaragoza, Natalia Chueca, y de Huesca, Lorena Orduna.

Sin embargo, la ministra ha defendido la inversión del Gobierno de España en infraestructuras en Aragón y ha tirado de cifras para respaldar el compromiso del presidente Pedro Sánchez con la comunidad autónoma. "Yo creo que lo más importante es el compromiso de Pedro Sánchez con Aragón en materia de infraestructuras. Si nos fijamos en cuál era la inversión en carreteras y ferrocarril que tenía Aragón antes de la moción de censura, era una inversión de 1.500 millones de euros entre ambas partidas. Hoy, años después, gracias a la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez con Aragón, la inversión entre carreteras y ferrocarril supone 2.500 millones de euros: mil millones de euros más de inversión", ha defendido Alegría.

En el Congreso, el ministro Puente dijo que el informe para impulsar el cercanías era "negativo". Según detalló Puente, la línea C1 de Zaragoza, la única que hay en este momento de Cercanías en Aragón, tiene un aprovechamiento del 7,6%, siendo la "más baja de España", por lo que los técnicos sostienen que la demanda es "bajísima" y "no se justifica" la construcción de una ampliación de la línea y mucho menos la construcción de otras dos líneas "cuando no hay una demanda que sostenga dicha construcción".

En un comunicado conjunto, las alcaldesas Chueca y Orduna estiman que la baja utilización de la línea C1 "no puede servir de excusa" cuando el propio ministerio mantiene un servicio "insuficiente, con frecuencias escasas, trenes antiguos y una planificación obsoleta". "Mejorar el servicio es la condición necesaria para que aumente la demanda y no al contrario", según Chueca.

Y Orduna recuerda que el servicio de cercanías con Zaragoza es "una cuestión de justicia" y una demanda de la sociedad oscense, insistentemente reclamada por el ayuntamiento y por los agentes económicos y sociales de la ciudad.

Así, han calificado de "inaceptable" que el Gobierno de España renuncie a impulsar una infraestructura "básica" para conectar las dos capitales aragonesas, y más cuando la autovía A-23 soporta un tráfico de 5.000 vehículos diarios, con unas 1.400 personas que se desplazan desde Huesca a Zaragoza para trabajar y casi 1.600 en sentido contrario. Y en un contexto de crecimiento económico y nuevos desarrollos empresariales en el corredor Zaragoza-Huesca.

De hecho, han pedido al Gobierno de España que revise los estudios de viabilidad con la incorporación de nuevos criterios de movilidad, sostenibilidad y demanda potencial con participación de las administraciones aragonesas.

La minsitra ha presidido la primera actividad abierta al público de la cátedra de Memoria Democrática María Domínguez de la Universidad de Zaragoza. / Laura Trives

La ministra denuncia el "pisoteo" a la Memoria Democrática de los gobiernos del PP y Vox

Alegría ha visitado Zaragoza para presidir la primera actividad abierta al público de la cátedra de Memoria Democrática María Domínguez de la Universidad de Zaragoza, en la que se analizaba la represión al profesorado que imprimió el franquismo y que padeció, entre muchos otros, la propia María Domínguez, profesora y primera alcaldesa democrática de España.

Alegría ha denunciado que "la memoria democrática está siendo absolutamente pisoteada por la derecha y la ultraderecha y el claro ejemplo lo tenemos aquí, en Aragón. Desde el primer año de Gobierno echaron para atrás la ley y pusieron en marcha una mal llamada ley de la Concordia y en ningún párrafo de esa ley aparece la palabra dictadura ni franquismo". Por eso, ha recalcado que "vista la realidad que tenemos en una parte de las comunidades autónomas donde están gobernando el PP y Vox, ya sea en directo o en diferido, es importante seguir celebrando actividades como esta en defensa de la Memoria Democrática".