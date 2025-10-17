Podoactiva, ARPA y Academia de Inventores, galardonadas en la primera edición de los Premios Marca Aragón

Podoactiva, ARPA y Academia de Inventores han resultados galardonadas en la primera edición de los Premios Marca Aragón organizados por CEOE Aragón, en colaboración con el patrocinio de ANAGAN. La iniciativa reconoce el esfuerzo, la innovación y la contribución de las marcas aragonesas al desarrollo económico, social y cultural del territorio.

La entrega de premios se ha celebrado este viernes en la sede de Grupo San Valero.

Podoactiva ha recibido el Premio Marca Aragón – Empresas Consolidadas. Ha sido reconocida como ejemplo de innovación aragonesa con proyección internacional, gracias al desarrollo de tecnologías propias como el escáner plantar 3D, la fabricación aditiva y el laboratorio Sportech, considerado el mayor laboratorio de biomecánica al aire libre del mundo. Su compromiso social y territorial se canaliza a través de la Fundación Podoactiva, que promueve la salud del pie en zonas rurales y colectivos vulnerables. Embajadora global de Aragón, con presencia en más de 40 clínicas y 180 unidades hospitalarias en Europa, Latinoamérica y EE. UU., "llevando el nombre de Aragón como sinónimo de excelencia, vanguardia y sostenibilidad". Reconocida a nivel nacional con el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte.

Por su parte, el premio Marca Proyección Exterior ha sido para ARPA como líder mundial en soluciones móviles llave en mano para Defensa, Salud, Emergencias, Energía e Infraestructuras. "Única empresa capaz de diseñar, fabricar e instalar siete hospitales móviles sobre camiones para el Gobierno de Arabia Saudí", ha destacado la CEOE Aragón. La empresa es proveedor oficiales del Ministerio de Defensa Español, Naciones Unidas y la OTAN, "lo que acredita su fiabilidad, innovación tecnológica y proyección internacional. Representa el espíritu resiliente, innovador y global de Aragón, con capacidad para desplegar infraestructuras críticas en cualquier parte del mundo".

Por último, el Premio Marca Revelación ha sido para Academia de Inventores S.L. "Primera academia de inventores de España, nacida en Aragón, dedicada a despertar la creatividad y el talento científico-tecnológico de niños y jóvenes con metodologías STEAM", han apuntado desde la organización. "Ha desarrollado kits educativos propios (ElectroKit, STEAMbox, Ingeniables) fabricados en Aragón y exportados internacionalmente. Con más de 2.000 alumnos al año y alianzas con Microsoft, AWS, Arduino, Edelvives y programas europeos que han traído más de 3 millones de euros a Aragón. Orgullo aragonés y proyección mediática, con presencia en Got Talent España, consolidando a la comunidad como referente de creatividad, inclusión e innovación".