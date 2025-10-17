El PSOE mantiene a Lucio Cucalón en la presidencia de la Comarca de Cariñena

El PSOE sigue mantiendo con sus votos al polémico presidente de la Comarca Campo de Cariñena y alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, denunciado esta semana por la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Aunque está expulsado del PSOE desde abril de 2025 y Ferraz mantiene abierto un expediente por las supuestas irregularidades que le rodean, los consejeros comarcales del PSOE y de Chunta Aragonesista le siguen apoyando y, este viernes, no ha prosperado la moción del PP por la que el partido conservador le pedía la dimisión por estas presuntas irregularidades.

Preguntada por este asunto, la secretaria general del PSOE aragonés y ministra portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha recordado que está expulsado del partido, pero ha declinado pedirle al resto de consejeros socialistas de la comarca que lo mantienen como presidente de la institución que hagan ningún otra acción que pudiera derivar en su salida del cargo.

Preguntada por esta situación, Alegría ha recordado que "el alcalde de Aguarón tiene un expediente abierto y por tanto está suspendido de militancia del PSOE desde el pasado mes de abril". "Antes incluso de que la justicia dirima y determine, el PSOE actuó con contundencia abriéndole expediente y suspendiéndole de militancia. Si buscan su nombre en el censo del PSOE, ya no aparece como militante", ha recalcado Alegría, en defensa de su contundencia en este caso.

Sin embargo, ha denunciado la tibieza del PP en casos similares. "No deja de sorprenderme que el PP se muestre tan contundente con esta cuestión y ellos no actúen con el alcalde de Monterde, al que le espera un juicio oral por prevaricación y delito electoral. Me parece que sigue siendo hasta militante del PP. Cucalón ya no pertenece al PSOE y es importante que la Justicia trabaje y dictamine", ha pedido Alegría, que ha criticado que "muchas veces nos olvidamos de que la presunción de inocencia también es importante".

"A veces hemos realizado juicios paralelos que luego han terminado en nada: quiero recordar los casos de los exalcaldes del PSOE de Magallón y de Cosuenda, y sin embargo todo quedó en nada, la justicia les absolvió y no llegaron ni a juicio oral", ha dicho la ministra portavoz, a pesar de que el exalcalde de Magallón, Víctor Chueca, sí que fue condenado por abuso laboral a una trabajadora municipal, mientras se archivó la causa por los gastos indebidos en el ayuntamiento.

El PP fracasa en la petición de dimisión de Cucalón

Este viernes por la mañana, el consejo comarcal de la comarca Campo de Cariñena ha tumbado la moción del PP por la que pedía la dimisión de Cucalón. Los votos de parte de los consejeros socialistas y de CHA han bastado para que no prosperase una moción que tenía como objetivo echar a Cucalón de la presidencia comarcal, en línea con las demandas del PP también en el Ayuntamiento de Alagón.

Según ha señalado el portavoz de la oposición, José Manuel Morón, la situación es "muy grave". "Se están denunciando delitos cometidos con el dinero de todos los vecinos y él sigue negándolo todo, y en el PSOE tienen mayoría y siguen apoyándole", ha criticado Morón, que no descarta volver a pedir su dimisión a través de otra moción, en un futuro. En la votación de este viernes en el Consejo Comarcal, donde el PSOE tiene la mayoría con 13 de los 25 consejeros; CHA tiene dos, Vox uno y Paniceros por Paniza otro, además de los 8 consejeros del PP, la propuesta ha sido rechazada a pesar de que se han ausentado del pleno dos consejeros socialistas y uno del grupo mixto.

Preguntada Pilar Alegría sobre si reclamará a los consejeros comarcales del PSOE que dejen de apoyar a Cucalón, ha evitado responder con concreción y ha reiterado que el PSOE lo ha expulsado: "El PSOE ha actuado y ahora la Justicia tiene que dictaminar. Pero hasta que ese momento llegue, lo que ha hecho el PSOE es apartarlo del partido y suspenderle de militancia".