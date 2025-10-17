El PSOE reclama en Aragón el registro de objetores del aborto y Vaquero responde que es una "cortina de humo" ante la corrupción

La vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, ha acusado al PSOE de utilizar el aborto como "cortina de humo" para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha defendido que el Ejecutivo aragonés "cumple la ley" ante las criticas de la socialista Pilimar Zamora de que no defiende a las mujeres y la reclamación del registro de objetores.

Ha sido en la sesión de control en el pleno de las Cortes con motivo de la interpelación de la socialista a la vicepresidenta relativa la política general del Gobierno de Aragón en materia de derechos de las personas y en particular sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Zamora ha afeado al inicio de su intervención que la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox, no haya leído completo el enunciado de la interpelación y lo haya hecho solo de la primera parte, toda vez que ha acusado al PP de no sentirse nunca cómodo con el derecho al aborto y de remover cada vez que tiene ocasión un debate "ampliamente superado".

La diputada socialista ha criticado que dos años después, el Ejecutivo siga sin haber creado el registro de objetores de conciencia, cuya aprobación ha exigido de forma "inminente", y ha pedido que se reorganice la red sanitaria para ofrecer la prestación "en todas las provincias, con condiciones sanitarias seguras y garantizando la privacidad".

Zamora ha criticado además que se financien con fondos públicos a entidades providas que, en su opinión, desinforman y estigmatizan a las mujeres y que se refuercen las políticas de educación afectivo-sexual.

"Hablar de los derechos de las mujeres vuelve a ser necesario por el auge de la ultraderecha y la complicidad que encuentran en la derecha, en el PP", ha dicho Zamora, quien ha recordado que en Aragón la violencia contra las mujeres ha pasado a ser violencia intrafamiliar y en el Ayuntamiento de Zaragoza los puntos violetas han pasado a ser espacios seguros.

En su respuesta, Vaquero la ha acusado de utilizar este asunto como "cortina de humo" para tapar la corrupción que "acorrala" al PSOE y al Gobierno de España y ha defendido que el Gobierno de Aragón cumple la ley y se garantiza a las mujeres una atención con calidad sanitaria, el debido asesoramiento y "sin estigmas".

"Si cree que el Gobierno de Aragón incumple la ley, denúncielo", le ha animado Vaquero, quien ha acusado además a Zamora de "instrumentalizar a la mujer" y de haber traicionado sus principios por "miedo a discrepar del sanchismo".

"Disfrazarse de feminista no solamente traiciona a las mujeres, sino que conduce también a perder la dignidad política", le ha espetado la vicepresidenta a la diputada socialista, toda vez que ha añadido que el PSOE "no tiene legitimidad para hablar de defender la igualdad de las mujeres" tras recordar el caso Ábalos o que aplaudan leyes, ha dicho, "que han soltado a pederastas, a maltratadores y a violadores".

En su turno, Zamora ha evitado entrar en ataques personales y ha reclamado de nuevo al Gobierno de Aragón que cumpla con sus obligaciones y cree de forma inminente el registro de objetores, que refuerce la atención al aborto en la sanidad pública, y que no financie con fondos públicos a entidades que coaccionan y desinforman a las mujeres.