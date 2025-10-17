La residencia de mayores de Mallén amplía su plantilla

La residencia San Sebastián de Mallén ha reforzado su plantilla para poder atender la demanda actual en la comarca, caracterizada por una población cada vez más envejecida. Actualmente, 60 mayores residen en este centro, que cuenta con 55 trabajadores de distintas categorías profesionales que se esfuerzan día a día por amenizar sus vidas. Nutricionistas, fisioterapeutas e incluso psicólogos son algunas de las figuras clave que completan el equipo, junto a personal sanitario, trabajadoras sociales y otros profesionales que también prestan servicios a domicilio a vecinos de la zona.

En los últimos años, la residencia ha reforzado sus servicios con nuevas contrataciones, superando los ratios de personal exigidos. Este centro, de gestión privada, recibe ayudas del Ayuntamiento de Mallén para poder seguir ofreciendo “su mejor servicio”, recalcan fuentes del centro, que destacan que sin el apoyo municipal tendrían dificultades económicas. “Con las tarifas actuales seríamos deficitarios, y para mantenernos a flote tendríamos que subir las cuotas a unos 2.700-3.000 euros al mes, algo impensable tanto para nosotros como para las familias”, aseguran desde la dirección. “De no ser por el Ayuntamiento, no habríamos podido ampliar la plantilla”, añaden.

Un grupo de mayores observando unos cuadros / El Periódico

En cuanto a la contratación, desde la dirección explican que poco a poco están consiguiendo incorporar nuevo personal. “El problema es que no hay profesionales con la formación adecuada; es un trabajo duro y las condiciones son las que son, por eso muchas personas no quieren dedicarse a ello”, lamentan desde el centro, que no obstante garantiza la profesionalidad de sus trabajadores y la calidad del servicio que prestan.