La residencia de mayores de Mallén refuerza su plantilla gracias al apoyo municipal

La residencia San Sebastián de Mallén lleva años reforzando su plantilla para poder atender la demanda actual en la comarca, caracterizada por una población cada vez más envejecida. Actualmente, 60 mayores residen en este centro, que cuenta con 55 trabajadores de distintas categorías profesionales que se esfuerzan día a día por amenizar sus vidas.

La residencia cuenta con un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, una enfermera, y también durante algunos periodos del año con un psicólogo y un animador sociocultural. El ratio del personal del centro es ya superior al que Gobierno de Aragón exigirá cuando ponga en marcha el acuerdo del Gobierno central, gracias al apoyo institucional del ayuntamiento. Cada año la ratio de personal sigue incrementándose.

Desde 2020, la residencia, que tiene un modelo de atención integral centrado en las persona, ha reforzado sus servicios con nuevas contrataciones, superando los ratios de personal exigidos. Este centro recibe ayudas del Ayuntamiento de Mallén para poder seguir ofreciendo “su mejor servicio”, recalcan fuentes del centro, que destacan que sin el apoyo municipal tendrían dificultades económicas. “Con las tarifas actuales seríamos deficitarios, y para mantenernos a flote tendríamos que subir las cuotas, algo impensable tanto para nosotros como para las familias”, aseguran desde la dirección. “De no ser por el ayuntamiento, no habríamos podido ampliar la plantilla”, añaden.

Un grupo de mayores observando unos cuadros / El Periódico

Entre sus oferta complementaria, tienen un comedor externo, el programa Jubiloteca y talleres de promoción de autonomía e independencia en los domicilios.