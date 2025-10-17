El TSJ de Cataluña declara nula la resolución que impedía la salida de 44 piezas de Sijena del Museo de Lleida

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sijena (Huesca) y ha declarado nula la resolución que impedía la disgregación de la colección del Museo de Lleida, así como la salida de 44 bienes procedentes del Real Monasterio de Sijena.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC tumba la resolución adoptada por el conseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña en aquel momento, Santi Vila. La resolución del conseller se produjo tras una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca del años 2015, que declaraba nula la compraventa hecha en 1983 por la Generalitat de los 44 bienes procedentes del monasterio de Sijena, fallo que fue ratificado posteriormente por la Audiencia de Huesca.

Tras el requerimiento del juzgado a la Generalitat para que procediera al traslado de los citados bienes, finalmente las piezas fueron llevadas a Sijena en diciembre de 2017 en un operativo en el que participaron agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra, que entraron en el Museo de Lleida de madrugada.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, acepta el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra la resolución del Departamento de Cultura de la Generalitat y, como codemandadas, el Consorci del Museu de Lleida y la Diputació de Lleida.

Tres cajas sepulcrales de dos prioras y una religiosa de varias etapas del siglo XV o cuatro fragmentos del retablo de alabastro dedicado a Santa Ana, de principios del XVI, son algunas de las piezas de un conflicto que se remonta a los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta, propietarias del cenobio, vendieron las piezas a la Generalitat, venta que el juzgado de Primera Instancia numero 1 de Huesca declaró nula.

La sentencia del TSJC destaca ahora la existencia de una decisión judicial civil confirmada "cuyo cumplimiento es obligatorio" y añade que "no resulta válido iniciar y seguir un procedimiento de autorización para analizar la disgregación con base a la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, cuya decisión técnica y discrecional puede (...) resultar divergente con aquella devolución ordenada por el Juzgado Civil competente".

"El argumento de la protección de los bienes -añade el TSJC- no puede dar sustento a una decisión con eficacia dispositiva sobre unos bienes cuya titularidad ha sido cuestionada en los Tribunales, con el resultado de estimación del recurso, por lo que dicha protección ha de deferirse con su entrega a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la que le corresponde velar por el cumplimiento de los límites ordinarios del derecho de propiedad".

La sentencia del TSJC no es firme y la parte demandada puede presentar un recurso de casación en el plazo de 30 días.