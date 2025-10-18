Más de 300 aragoneses ‘abrazan’ la Aljafería en defensa de la causa Palestina

«El silencio te hace cómplice». Este es uno de los lemas que las casi 400 personas que han participado este sábado en el abrazo simbólico al palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, han lanzado en apoyo a la causa Palestina. La concentración, que sigue el llamamiento internacional a rodear los centros de poder y de toma de decisiones, quiere reclamar «más atención» a las consecuencias de los ataques de Israel a la población civil en Gaza y Cisjordania.

El presidente de la Casa Palestina de Aragón, Ibrahim Abiat, ha insistido en que la pretensión última de la convocatoria es «lanzar un mensaje claro a los responsables políticos de todo el mundo» para frenar el avance de posturas que justifican lo sucedido en los últimos dos años de genocidio en Gaza.

Además, se ha recordado que también se busca enviar «un mensaje de apoyo» a las aragonesas que en coordinación con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) y Mujeres de Negro contra la Guerra se han desplazado a Bruselas para realizar el mismo acto simbólico ante el parlamento europeo.

«Los medios hablan de proceso de paz, pero realmente estamos ante un alto el fuego que es necesario mantener el mayor tiempo posible», ha señalado Abiat.

En este contexto ha lamentado las agresiones que se están produciendo en Palestina por parte de Israel, aunque sean en «menor grado». El representante del pueblo palestino en la comunidad ha indicado que el fin de los bombardeos ha puesto fin «a las decenas de muertos diarios», pero que todavía no se ha logrado un respiro en medio de la destrucción.

De hecho, ha recordado que las autoridades en la franja de Gaza denunciaron ayer que Israel ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, con ataques contra la población que han acabado con la vida de 38 personas. Entre las violaciones se han referido «delitos de fuego directo contra civiles, bombardeos y ataques deliberados contra civiles y hasta la detención de varios civiles».

Los asistentes han destacado que su presencia en la movilización zaragozana busca visibilizar «el rechazo a los bombardeos, el bloqueo y la ocupación israelí» así como exigir el fin del comercio de armas y de las relaciones diplomáticas con Israel. Otro de los lemas que se fueron coreados por parte de los manifestantes pidieron que se establezcan «de inmediato» sanciones económicas tras meses de sufrimiento.