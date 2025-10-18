Alerta en un instituto de Teruel por el desprendimiento de cascotes de la cubierta a la vía pública

El Ejecutivo aragonés ha tomado conocimiento esta semana de la declaración de emergencia de las obras en el IES Vega del Turia de Teruel para evitar la caída de cascotes y tejas. Los trabajos consisten en la instalación de una malla de protección alrededor del perímetro del torreón y en la eliminación de los cascotes de piedra y tejas rotas aún existentes en la cubierta para evitar su caída inminente, así como las actuaciones necesarias para estabilizar el resto y evitar futuras caídas.

En el Instituto de Educación Secundaria 'Vega del Turia', ubicado en la calle Camino de la Estación número 10, de Teruel, se han notificado recientemente varias caídas de cascotes tanto al patio interior del centro como a la vía pública. Ante esta situación, se procedió de manera inmediata al vallado provisional de las zonas afectadas con el fin de impedir el paso de personas y garantizar la seguridad.

Realizada la correspondiente visita de inspección por los arquitectos técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel, se comprobó que los elementos de piedra de remate del torreón situado sobre la entrada principal del edificio antiguo presentan un alto grado de degradación, con riesgo inminente de nuevas caídas de fragmentos.

La meteorización y el deterioro acumulado a lo largo de los años han provocado la descomposición de las piezas pétreas que conforman las almenas y cornisas del torreón, ubicado en la esquina del edificio, lo que ha derivado en la caída de partes de dichos elementos.

Los fragmentos desprendidos han impactado sobre las cubiertas inclinadas adyacentes, ocasionando la rotura de tejas, y algunos han caído tanto sobre la puerta principal de acceso desde la vía pública, como sobre la puerta de salida al patio interior, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los usuarios del centro.

Por todo ello, y ante la situación de riesgo estructural y peligro para las personas, se consideró necesario actuar con carácter urgente el día 25 de septiembre de 2025, adoptando las medidas de reparación y consolidación que resulten precisas para garantizar la estabilidad de los elementos afectados y la seguridad en el entorno del edificio.

Para garantizar la seguridad de las personas y del edificio se dieron instrucciones para proceder a la colocación de una malla de protección alrededor del perímetro del torreón para evitar, de forma provisional, la caída de más piedras y trozos de tejas sobre la vía pública y el patio, y a la eliminación de los cascotes de piedra y tejas rotas aún existentes en la cubierta para evitar su caída inminente para garantizar la seguridad de personas y objetos.

Otras obras a realizar

Posteriormente, se acometerán las obras necesarias para evitar la futura caída de más piedras, para lo que se deberán eliminar aquellas piezas de remate cuya degradación comprometa la estabilidad de las mismas. Se procederá a sustituir, por piedras de características y dimensiones similares a las existentes, aquellas piezas de remate de almenas, chimeneas y cornisas, cuya degradación impida su reparación, determinando la forma de anclaje que garantice su estabilidad.

Aquellas cuyo grado de degradación sea menor, se repararán mediante anclajes y prótesis de piedra similar a la existente. Se sustituirán las tejas rotas por teja cerámica curva similar a la existente. Dada la ubicación de la zona de actuación sobre la entrada principal al edificio desde la vía pública y sobre la salida al patio, para poder minimizar riesgos y ejecutar las obras con seguridad, se clausurará el acceso principal al edificio desde la vía pública.

Por otro lado, se dispondrá una marquesina de protección sobre el acceso al patio, que pasará a ser, durante la ejecución de los trabajos, el acceso principal al edificio. Se ha dado traslado al Ayuntamiento de Teruel de la realización de las obras de emergencia para la tramitación de las autorizaciones correspondientes. Los trabajos los lleva a cabo la empresa local Construcciones Pedro Rodríguez SA, con un presupuesto de 121.000 euros (IVA incluido).