Álvaro Sanz no optará a la reelección en IU Aragón

El ejeano Álvaro Sanz, secretario de organización de IU en Aragón, ha avanzado este sábado en Zaragoza que tras casi nueve años al frente de la organización encabezará "ninguna candidatura" en la XIV Asamblea de Izquierda Unida Aragón que se celebrará el próximo 29 de noviembre. "Es un paso que doy de forma muy meditada, pues creo que es imprescindible incorporar nuevas miradas, y por lo tanto, nuevas personas, a este momento político para la construcción de los espacios de izquierda", ha indicado.

En su intervención, visiblemente emocionado, ha considerado "normal y natural" que nuevos actores políticos ocupen los espacios de dirección. Por el momento se desconocen las candidaturas que optarán al liderazgo, pero Sanz ha señalado que el proceso de elección discurrirá con normalidad. "Izquierda Unida está en un momento óptimo de cohesión, en un momento óptimo de unidad para, de forma colectiva, aprovechar esa inteligencia colectiva y elegir entre sus filas a las personas más adecuadas para encabezar y liderar y llevar a buen puerto este proyecto político que, desde luego, está más vivo que nunca y está más a la ofensiva que nunca", ha avanzado.

Además ha indicado que se pone "a disposición de la próxima dirección" y ha recordado que seguirá como portavoz en las Cortes de Aragón. "Seguiré en el escaño para decirle a los fascistas de Aragón que son unos fascistas y que nos van a tener siempre enfrente", ha recordado con relación a sus últimos enfrentamientos con la bancada de Vox.

"Vamos a seguir dando la pelea, la alternativa de izquierda es clara, rotunda, contundente y positiva en los próximos tiempos", ha señalado para agradecer a los "compañeros y compañeras" de la formación y el grupo parlamentario el trabajo desarrollado en estos nueve años.