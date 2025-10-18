La bonita ruta entre montañas ideal para este otoño que termina en un espectacular mirador en pleno Pirineo

Hay zonas en el Pirineo ocultas que poca gente conoce, sin embargo, tienen una belleza espectacular. Como esta sencilla ruta que puedes hacer un día en familia y se encuentra ubicada a tan solo 25 minutos de uno de los pueblos más famosos del Pirineo aragonés: Broto.

La ruta dará comienzo desde el pequeño pueblo de Fanlo, una localidad ubicada en la comarca del Sobrarbe, más concretamente en el Valle de Vió, donde también se encuentra el macizo de Monte Perdido. Tienen tan solo 118 habitantes y mucho encanto que espera a ser descubierto. Se encuentra a 1.342 metros de altitud y es un desconocido del Pirineo.

Para llegar a Fanlo tienes que llegar hasta el pueblo de Servisé, una vez allí deberás tomar el desvío que te marque hacia el pueblo, tendrás que tener cuidado con las curvas de la carretera, puesto que hasta que no llegues a Fanlo no recuperaras la cobertura.

La ruta perfecta entre montañas

Una vez llegues al pueblo verás una zona de aparcamiento donde podrás aparcar el coche, las vistas ya empiezan a ser espectaculares en esta parte, pero ahora viene lo mejor.

La ruta comienza en la curva antes de bajar al pueblo de Fanlo, verás que es una carretera por donde tendrás que caminar unos 200 metros. Mientras caminas podrás tener unas vistas muy buenas del pueblo. Tienes que estar atento, ya que, es una ruta que está señalizada con marcas blancas y amarillas.

Imágen de Peña Montañesa / Guías del Pirineo

Una vez estás ya encaminado hacia la ruta veremos que dejamos atrás la carretera y que se empieza a convertir en una pista ascendente. El desnivel positivo y negativo igual: de 332, aunque el mirador se encuentra situado a una altura de 1.709 metros. En el camino podremos ver las paredes del inicio de Ordesa, Monte Perdido, el inicio del cañón de Añisco o Peña Montañesa entre otras maravillas pirenaicas.

Una vez llegas arriba te encuentras el mirador con vistas a picos como Turbón o Monte Perdido y unos bancos de madera donde podrás descansar con estas vistas maravillosas. La ida y la vuelta son casi tres horas, pero es una ruta sencilla que casi ni lo notaras.