Costco busca más de una treintena de personas para trabajar en Zaragoza: "Buenos salarios"

La Navidad ya está aquí. Los supermercados de Zaragoza se han olvidado de Halloween para adelantar más que unca la campaña navideña provocando que los turrones, polvorones y adornos navideños ya estén disponibles para los clientes. Cuando todavía faltan más de dos meses para Nochebuena y Navidad, hay gente que ya anda comprando a destajo para preparar con la mayor antelación posible los días más mágicos del año.

Mientras los consumidores demandan más pronto que nunca los productos tan típicos de esta época, las superficies comerciales están en plena captación de personal. Una de las empresas que está buscando más de una treintena de trabajadores en Zaragoza es Costco. La empresa norteamericana aterrizó el año pasado en Plaza Imperial de la capital aragonesa teniendo una gran acogida con miles de socios que buscaban aprovecharse de sus productos competitivos. Además, los socios también se podían aprovechar de sus competentes precios en combustible.

Costco ha abierto en las últimas horas un proceso de selección para cubrir un total de 20 vacantes de 'Personal de Tienda' y 16 de 'Asistente de frescos. La multinacional busca ampliar equipo para la época navideña y en la primera oferta busca personal que cubra cuatro departamentos específicos del almacén: reposición y recepción de mercancías, asistentes en el área de cajas y soporte general en tienda, centro de cambio de neumáticos y limpieza general. Estos son los requisitos:

Título de Bachillerato

Un año de experiencia

Orientación por el servicio al clinete

Flexibilidad

Trabajo en equipo y buena actitud

Costco también ha informado que las personas que contrate para 'Personal de tienda' tendrán un contrato temporal y jornada parcial ampliable. Se trabajará con turnos rotativos e intensivos durante cinco días a la semana por lo que descansarás dos.

Mientras, Costco busca también 16 personas para 'Asistente de Frescos' que trabajarán en secciones como panadería, repostería, carnicería, platos preparados y restaurante. Las funciones principales de estos trabajadores serán la de "implementar y mantener los procedimientos de seguridad garantizando el cumplimiento del código de salud, supervisar las ventas del departamento, reabastecimiento y rotando la mercanía y prestar un servicio rápido y cordial al socio. Estos son los requisitos: