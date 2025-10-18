La falta de docentes se enquista en la Escuela de Arte de Zaragoza: "Llevamos un mes entero sin profesor y sin sustituto"

"Vamos danzando de un lado a otro", dice Daniela Murillo. Es alumna del grado de Escultura Aplicada al Espectáculo en la Escuela de Arte de Zaragoza, y habla de lo que a ella y a sus 11 compañeros de la clase de Materiales les toca hacer cuando llega esta materia. ¿El motivo? La falta de docentes. "Llevamos un mes entero sin profesor y sin sustituto", dice la joven, que es la delegada del primer curso.

Daniela explica que ya a principios de curso, al ver que la plaza no se cubría, los estudiantes preguntaron a la Escuela de Arte qué pasaba. "Nos dijeron que saldrían plazas y que pronto habría un sustituto", recuerda. Pero este no llegaba y ellos insistieron. Fue entonces cuando les indicaron que el problema estaba en que esas vacantes no se han ofertado todavía y, por lo tanto, nadie podía aspirar a ellas y completarlas.

Es precisamente esta la denuncia que hacen desde la Federación de Enseñanza de CCOO y que ya realizaron desde CGT Aragón a finales de septiembre. Desde los sindicatos explican que, a la falta de profesorado que sufre la comunidad, así como también otros territorios, se suma un mal funcionamiento del Servicio Provincial de Zaragoza, también por déficit de personal. Así, las plazas tardan tiempo en ofertarse y cuesta más que se cubran.

Y la consecuencia de este déficit ha calado en la Escuela de Arte zaragozana. "Las horas a las que tendríamos la asignatura de Materiales, que son dos a la semana, no vamos", indica Daniela. Pero la situación les preocupa. Sobre todo porque Materiales es "muy importante", dice, y desarrolla: "El resto de asignaturas dependen de esta, y nos afecta a nosotros y también a los de 2º año del mismo grado, que también la tienen".

Lo confirma Bárbara, que estudia 2º (y último) curso de Escultura Aplicada al Espectáculo. "Se nos puso un profesor que vino a la presentación y tuvo que coger una baja por enfermedad", cuenta. Y desde entonces no tienen docente para una materia, Materiales, que es "fundamental para entender todo". "Este curso nos enfrentamos a las prácticas y al Trabajo de Fin de Grado (TFG), y nos insisten mucho en que para poder hacerlo tenemos que tener aprobadas todas las asignaturas. Si no, no nos darían el título y tendríamos que repetir", comparte preocupada.

En clase son 13 alumnos y la asignatura es, como en 1º, de dos horas semanales. Mientras algunos dedican ese tiempo a avanzar otras materias en la sala de estudio, otros se marchan a casa. "Lo que nos han dicho desde la escuela es que intentemos quejarnos de alguna forma, mandar una carta al Servicio Provincial", indica. E insiste: "Es que llevamos ya un mes sin profesor".

Pero el grado de Escultura Aplicada al Espectáculo no es el único de la Escuela de Arte en el que falta profesorado. Noa Fernández, que estudia Proyecto y Dirección de Obras de Decoración (Diseño de Interiores), lleva un mes sin docente de Matemáticas. "No tenemos a nadie y no hemos hecho nada de temario", critica.

En clase son 15 alumnos, que han hablado con los profesores de otras asignaturas para reajustar horarios y poder mover las dos horas semanales de Matemáticas. Pero la sensación es de incertidumbre, sobre todo porque se trata de una materia "base para otras". "El temario de ahí nos ayuda, por ejemplo, a Dibujo Técnico", ejemplifica. La joven espera que la plaza ahora vacante se cubra, aunque apunta que para entonces ya tendrán "lo de todo un mes acumulado".

Y algo del estilo le ha pasado a Ismael, que estudia 2º del grado superior de Cómic y que no tiene docente en la asignatura de Guion. El alumno cuenta que el profesor acudió el primer día a clase pero se tuvo que coger la baja porque ha sido padre. "Estamos en 2º y tenemos solo dos trimestres de clase. Luego ya es el TFG. El primer trimestre acabará rápido y en el segundo tendremos que dar todo de golpe para llegar a tiempo", denuncia el joven, que recuerda que es un curso que han pagado y en el que están "para aprender".

Las buenas noticias son que, según les han indicado desde la escuela, llegará un sustituto el próximo lunes. Pero, apunta Ismael, será por poco tiempo: "Nos dará cuatro clases y luego tendrá que irse porque volverá el otro". Con todo, celebra que la plaza se cubra, pues la asignatura son cuatro horas semanales y están entre 8 y 9 alumnos en clase.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón indican que, aunque hace algún tiempo faltaban seis profesores en la Escuela de Arte de Zaragoza, ahora solo les consta que haya una plaza de docente sin cubrir. Esta se corresponde a la asignatura de Materias y Tecnología, y va a salir ofertada este próximo lunes con la esperanza de que se complete. Según indican, el trámite de publicarla se ha demorado en el tiempo debido a que el profesor que se incorporo a la misma se dio de baja a principio de curso.

Asimismo, ante la crítica de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón de que esta situación de no-oferta de vacantes también se ha dado en otros centros como el EOEIP de La Almunia de Doña Godina o el IES Luis Buñuel, el Departamento de Educación ha indicado que algunas de las vacantes denunciadas por no haberse ofertado no se han autorizado aún, y desde la consejería que dirige Tomasa Hernández están estudiándolas con el correspondiente informe de inspección, un proceso que, han recordado, "lleva su tiempo".