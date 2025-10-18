El misterio de la pistola del siglo XIX escondida en un sótano de un pueblo de Teruel

Hay hallazgos que no aparecen en los archivos, sino en los techos de los sótanos. En una vieja casa de Albalate del Arzobispo, un bello municipio de la comarca turolense del Bajo Martín, se ha descubierto una pistola de mediados del siglo XIX que permaneció oculta en un sótano como si alguien la hubiera querido hacer desaparecer sin dejar rastro. Décadas después, el descubrimiento doméstico de una familia del pueblo ha reabierto una historia que estaba literalmente encima de sus cabezas. El hallazgo no es reciente, pero ha sido ahora cuando se ha conocido y difundido en redes sociales fruto de las casualidades.

Todo comenzó con una visita guiada al castillo de Albalate, un municipio con un rico patrimonio histórico y artístico. La turista -una mujer de Barcelona, descendiente de una familia originaria del pueblo- escuchó la explicación de su guía, Alfredo Latorre, quien además de acompañar rutas turísticas se ocupa de divulgar la historia local y trata de recuperar piezas del pasado que, en ocasiones, acaban expuestas en el castillo gracias a la colaboración vecinal.

De cañón ochavado y culata cuadrillada

Fue así como la mujer dio a conocer el hallazgo de unos diez años en la casa de su familia, próxima al arco de Santo Domingo, una de las antiguas puertas de la muralla de Albalate. Alfredo pidió fotos y, como ha hecho otras veces, las ha colgado en la cuenta de Facebook de Albalate Turístico para pedir ayuda, pistas y opiniones que permitan conocer más sobre esta pieza.

"El siglo XIX fue un siglo complicado", ha escrito Alfredo en su publicación de este sábado, donde describe el arma con ojo de historiador. Se trata, según explica, de una pistola de pistón de mediados de siglo, de cañón ochavado, con culata cuadrillada, anclaje para el cinto, y probablemente fabricada en Eibar. El mensaje, además de despertar la curiosidad de los vecinos, ha atraído la atención de coleccionistas y especialistas.

Entre las respuestas, una destaca por su detalle. La firma Alejandro Abadía París, académico de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal y coleccionista de armas históricas. El investigador, que es además natural de la vecina localidad de Samper de Calanda, aporta minuciosa información para su identificación y contexto.

De la casa Orbea de Eibar

Para Abadía, la pistola pertenece al tipo fabricado por Orbea Hermanos, casa de Eibar (Gipuzkoa) fundada en 1840. Su diagnóstico incorpora dos piezas clave del rompecabezas: la tipología y la fecha.

Según Abadía, el cambio tecnológico en el taller de Orbea -la electrificación alrededor de 1890, cuando la fábrica instaló una pequeña central hidroeléctrica- sirve como frontera práctica entre lo puramente “histórico” y lo que la normativa considera arma de otra categoría.

“Descubrir la fecha inscrita en el cañón nos aclararía si es anterior o posterior a 1890, que es cuando se considera un arma como histórica, que tiene otro tratamiento para la tenencia de armas. Y esto es muy importante”, escribe.

Abadía asegura tener en su colección una pieza idéntica, de su bisabuelo, en perfecta conservación y con inscripciones en plata que facilitan su datación; por eso propone una limpieza cuidadosa del cañón para intentar leer la fecha sin dañar la pieza.

Las observaciones técnicas confluyen con una lectura social e histórica. Abadía sitúa la presencia de esa tipología de arma en el contexto del “rearme civil” durante y tras la tercera guerra carlista. Según narra el experto, en el Bajo Aragón se formaron, en aquellas décadas convulsas, grupos de ayuda a la Guardia Civil y milicias locales -los llamados “somatenes”- donde la aportación individual de armas (fusiles, pistolas, machetes) fue habitual.

Albalate, enclave a medio camino entre el valle del Ebro y las estribaciones del Maestrazgo, quedó en el mapa de esa conflictividad. De ahí que objetos como esta pistola no sean meros adornos, sino testimonios materiales de una época de fracturas y de defensa.

Demostrar su carácter “histórico”

El hallazgo plantea, además, una cuestión práctica y dolorosa. La normativa moderna sobre tenencia de armas puede convertir un vestigio histórico en un problema legal si no se demuestra su carácter “histórico”. “Imagínate que esta pieza, y en las malas condiciones en que se encuentra, hubiera que ser entregada o penada su tenencia si no se hace, cuando es parte de la Historia de Albalate”, alerta Abadía, con un tono a la vez crítico y preocupado por la conservación del patrimonio. Por eso insiste en que la lectura de la fecha en el cañón es determinante, algo que se podría clarificar con una limpieza profesional.

En el pueblo, la historia ha corrido por caminos modernos. El boca a boca se mezcló con los comentarios en la publicación de Facebook, y los vecinos, la familia propietaria y el guía han abierto una vía colaborativa de trabajo para saber más sobre la rica historia de Albalate del Arzobispo, donde cada cierto tiempo se conocen hallazgos fortuitos de armas o proyectiles varios.