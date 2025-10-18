La paradoja de China: Aragón lidera la llegada de sus inversiones, pero es la más golpeada por sus aranceles porcinos

Aragón se enfrenta a un escenario paradójico en sus relaciones económicas y comerciales con China. Mientras la comunidad autónoma se consolida como el principal polo de atracción para las inversiones de esta potencia mundial en España, los aranceles impuestos por el Gobierno de Pekín al sector porcino europeo impactan de lleno en uno de sus principales motores económicos. De hecho, es la región más afectada del país por estos gravámenes debido al elevado peso que este sector del cerdo tiene en su facturación exterior.

Así lo recoge un informe elaborado por Aragón Exterior (Arex), la entidad del Gobierno autonómico que promueve la internacionalización de la comunidad, que fue entregado el pasado martes al embajador de China en España. Yao Jing, por la vicepresidenta y consejera de Economía de la DGA, Mar Vaquero, en la reunión mantenida para abordar esta problemática.

Las cifras son contundentes. El 63,12% de todos los productos que Aragón exporta a China corresponden a las partidas que serán gravadas con los nuevos aranceles -despojos, carne congelada y panceta, principalmente-, lo que supone más de 300 millones de euros anuales, equivalentes al 1,79% de todas las exportaciones aragonesas, muy por encima de la media española (0,25%).

Solo Cataluña supera a Aragón en volumen absoluto de exportación de porcino a China (438 millones frente a 300 millones), pero el impacto relativo en el territorio aragonés es tres veces superior. Las siguientes autonomías que más productos derivados del cerdo venden al gigante asiático son Castilla-La Mancha (71 millones), Murcia (64) y Andalucía (53).

Caída brusca de exportaciones

Las ventas aragonesas de porcino a China se hundieron un 45,13% en julio -antes de la aplicación de los aranceles-, pasando de 26,32 millones a 14,44 millones de euros en solo un año. En el acumulado entre enero y julio, la caída es del 6,7%, con 160,34 millones, once menos que en el mismo periodo de 2024. “Este dato evidencia una desaceleración sustancial y anticipa pérdida de cuota frente a Brasil, que no está sujeto a los nuevos recargos”, destaca el informe.

Brasil exportó en 2023 más de 8.000 millones de euros en porcino a China, sin sufrir recargos adicionales. Europa, en cambio, pasará a sufrir tasas de hasta el 62,4%, dependiendo de cada empresa.

Las firmas aragonesas afectadas son Litera Meat, Segovia SL (Cárnicas Cinco Villas), Patel SAU (Cárnicas Cinco Villas), Gostar (Costa) Fribin Foods, International Casing Products, Tripas San Mateo, Guissona Food Company (BonArea) y The Pink Pig Company (Grupo Jorge). A todas ellas se les aplicarán aranceles del 20%, salvo a la primera, a la que se ha fijado una tasa del 15,6%.

Aragón, destino de inversiones chinas

Esta ofensiva comercial contrasta con la otra cara del tablero económico. China es el país que más inversión industrial está canalizando hacia Aragón desde 2024, con más de 4.430 millones de euros comprometidos. La gigafactoría de Stellantis y CATL representa 4.100 millones y 3.000 empleos, mientras que TDG Ibernavitas prevé invertir 120 millones y generar varios cientos de empleos con una planta de sistema de almacenamiento energético. A ello se suma la inminente implantación de Leapmotor o la llegada de Juneyao con una sede comercial.

“Resulta especialmente paradójico que el mayor impacto de los aranceles chinos al porcino recaiga precisamente sobre Aragón, la comunidad que más está atrayendo inversión procedente de China”, concluye el informe. La comunidad exporta el 32,7% de todo el porcino nacional a China, solo por detrás de Cataluña, y lidera el peso relativo de este sector en su economía

"Aragón ha demostrado ser una región abierta, fiable y estratégica para la inversión internacional. Por ello, resulta aún más incomprensible que se vea perjudicada precisamente por las medidas adoptadas por el mismo país que más está apostando por su desarrollo económico e industrial", recoge el documento.