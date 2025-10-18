Estas son las cinco nuevas zonas de juegos infantiles que estrena Zaragoza
En LAS próximas semanas también quedarán abiertas a para su uso otros diez espacios distribuidos por toda la ciudad, que han supuesto una inversión total de más de 870.000 euros
El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto en los últimos días cinco nuevas zonas de juego infantil en Avenida de Francia, Fuente de la Junquera, las plazas de Sanz Briz y Armonía, y el enclave de la Balsa del Ojo del Cura en Casetas, a las que se sumarán en próximas semanas otros diez espacios distribuidos por toda la ciudad
Estos nuevos equipamientos suponen una inversión de 870.769 euros y servirán para dotar estos espacios de elementos actualizados y novedosos, así como una renovación de las áreas de juego y sus superficies, sean de arena o de caucho. Todos contarán con elementos adaptados e inclusivos que permitirán su utilización a niños con algún tipo de discapacidad, han recordado fuentes municipales.
Los espacios totalmente renovados incluidos en esta licitación son la avenida de Francia con Pablo Gargallo, en Almozara; Camino Fuente de La Junquera, en Casablanca; plaza de Ángel Sanz Briz, en San José; plaza Armonía, en Valdefierro; balsa del Ojo del Cura, en Casetas; plaza de La Albada, en el barrio de La Jota; plaza José Antonio Labordeta, en Delicias; calle Sancho Ramírez, en Torrero-La Paz y parque Tenerías, entre Casco Histórico y Las Fuentes.
También en la avenida José Atarés, junto a Helios, en el Actur-Rey Fernando; parque Alameda, en Santa Isabel; Camino del Pilón, en Miralbueno; Jardines de la Taifa Saraqusta, en Universidad; Urbanización Torreblanca, en Garrapinillos, y parque Crónica del Alba, en Torrero-La Paz.
Está prevista también la próxima reposición y mejora de los juegos del paseo de Sagasta, que tuvieron que ser retirados por las obras de renovación de infraestructuras que se llevan a cabo en esa vía y que se espera concluyan en unas semanas, según el Ayuntamiento.
