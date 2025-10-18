Los vecinos de Jaca votan este domingo sobre el futuro del proyecto Oroel Park
Los colectivos ciudadanos se oponen a la propuesta por afectar de forma directa a un espacio simbólico y protegido en la Red Natura 2000
Los vecinos de Jaca están llamados a participar este domingo en el referéndum organizado por el consistorio para conocer la opinión de los vecinos sobre el polémico proyecto del Oroel Park. La votación se desarrollará entre las 10.00 y las 19.00 horas en unas urnas en el propio ayuntamiento, que ofrece «garantías de transparencia».
El consistorio, con esta medida, quiere evitar las críticas a la urbanización de un emblemático espacio natural bajo la peña Oroel. Los colectivos ciudadanos que rechazan el proyecto han lamentado la intervención anunciada por afectar de forma directa a un espacio protegido en la Red Natura 2000 y por ser un símbolo natural.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, indicó el viernes en las Cortes que el objetivo no es hacer «un parque temático» y que realmente busca «adecentar, ajardinar y arreglar» la zona. Por el momento, el Ejecutivo está a la espera de la votación antes de iniciar la tramitación del proyecto, recibido en agosto, a través del Inaga.
