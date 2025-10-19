Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los afectados por el alcalde de Monterde marchan en Calatayud y piden su dimisión

La plataforma de afectados ha solicitado una "reunión a tres" entre el alcalde, el PP y los vecinos, pero esta ha sido rechazada por el primer edil de Calatayud

Un centenar de vecinos se ha manifestado en Calatayud para pedir la dimisión del alcalde de Monterde.

Un centenar de vecinos se ha manifestado en Calatayud para pedir la dimisión del alcalde de Monterde. / AFECTADOS POR LA PLATAFORMA DE MONTERDE

L. C. L.

Zaragoza

Un centenar de personas ha protestado en las calles de Calatayud, frente a la sede del Partido Popular, por el conflicto que mantienen los vecinos de Monterde con su alcalde, José Gracia Ruiz, que está pendiente de juicio en la Audiencia de Zaragoza por prevaricación administrativa y delito electoral, además de continuar abierto el conflicto por las inmatriculaciones de bienes que eran propiedad de otros vecinos del pueblo.

Desde la Plataforma de afectados por el alcalde de Monterde aseguran que más de un centenar de vecinos y miembros del PSOE de Calatayud participaron en una manifestación en la que reclamaron la dimisión de Gracia Ruiz, así como al PP una "reunión a tres", entre el partido, el alcalde y los vecinos, ante la polémica por la inmatriculación de bienes.

"La gente ha respondido muy bien y se nos ha unido gente del PSOE, pero la gente del PP no quiere hablar nada de este tema», expresa el portavoz de la plataforma, Arturo Pardos, que lamenta que no haya fructificado la petición de esa "reunión a tres", que plantearon tanto al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, como a la directora general de Administración Local, Marina Sevilla. "Seguiremos peleando por nuestros derechos", ha insistido Pardos.

