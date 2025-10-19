Álvaro Sanz (IU): "La izquierda tiene que crear una alternativa que ofrezca tierra firme"

¿Se despide con amargura después de esta semana?

No, no, estoy feliz. Es un día para celebrar: inauguramos sede en un clima de fraternidad a la interna y con muchas organizaciones acompañándonos. Estoy contento y no me despido del trabajo en las Cortes. Hay que seguir dando la pelea.

Esta semana tuvo un encontronazo con Vox, con insultos incluidos. ¿Ha habido un salto de nivel en el Parlamento aragonés?

Sí. Es muy preocupante. Vox, la ultraderecha, y la derecha que se lo permite, no ha ido a las instituciones a respetarlas. Han ido a degradarlas para reventarlas desde dentro, que es lo que suele hacer el fascismo. Ahí van a encontrarse de frente con quienes tenemos profundas convicciones democráticas. Es lamentable que se tolere en una institución ese nivel de mentiras y el insulto. Las instituciones son el exponente máximo del clima social y, si tú permites que el insulto, la mentira y los ataques se instalen, ¿qué ejemplo estamos dando y qué no pasará a otros niveles en la sociedad? Ese es el problema que tenemos en un Parlamento entregado a la extrema derecha por el PP. Lamentablemente, no hay una derecha en este país para decir «no» a determinados valores fascistas. El PP banaliza con el mal que supone la extrema derecha porque piensa que le va a quitar clientela, y porque les necesita. IU no va a pasar por ahí. Y mucho menos si se habla del holocausto nazi.

¿Por qué decide no presentarse?

Porque es de salud colectiva y democrática que, tras 9 años al frente una organización como IU, uno dé un paso al lado. Hacen falta nuevas miradas, nuevas personas... Después de dos mandatos intensísimos y muchos más años en responsabilidades de máximo nivel, creo que corresponde dar un paso al lado para que otras personas asuman esas responsabilidades. Y yo desde ya me pongo a su disposición.

¿Ha pensado en un sucesor o sucesora?

Nosotros no somos de señalar con el dedo. IU es una organización muy viva, plural, diversa y, en este momento, se da un contexto de cohesión interna, de confianza y amabilidad interna. La palabra amable es muy bonita, porque algo amable es algo susceptible de ser amado y a todos nos concierne cuidarlo. IU es una fuerza imprescindible para tener una referencia alternativa en la izquierda social y política aragonesa capaz de aglutinar al resto de formaciones, que yo creo que es lo que necesita la sociedad. Un contrapunto a esos valores reaccionarios individualistas, neoliberales y del sálvese quien pueda.

¿Habrá lista unitaria?

Sí. No tiene sentido que, tras haber alcanzado este grado de cohesión, hubiera una asamblea de confrontación.

¿Descarta seguir en política a nivel federal?

Sigo formando parte de los órganos federales y voy a seguir en la dinámica autonómica en la medida en que se me solicite. Estoy a disposición de la organización.

Sanz, aplaudido por sus compañeros de IU, ayer en la sede. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Según las encuestas, la derecha y la ultraderecha suben. ¿Qué alternativa debería ofrecer la izquierda a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones?

La izquierda política aragonesa tiene que ofrecer tierra firme. Todo lo contrario a esa lógica del sálvese quien pueda que representan la derecha y la ultraderecha. Lo que necesita la sociedad es una propuesta feminista, ecologista, republicana, con servicios públicos fuertes, con un territorio vertebrado y dentro de los límites del planeta. El elemento ambiental y el derecho a techo son dos ejemplos que muestran la incapacidad de este modelo. La izquierda tiene el reto de transmitir esa alternativa para evitar que la clase trabajadora caiga en las tentaciones ultras que plantean soluciones aparentemente fáciles que son profundamente imposibles y peligrosas, porque la primera víctima de estas soluciones es la propia clase trabajadora. El reto es cómo ofrecer a la gente normal soluciones que les sirvan.

¿Cree que puede haber un adelanto electoral en Aragón?

Sí, el PP en Aragón está buscando que las cuentas le salgan. Ahí podrán activar el botón, como ya lo hicieron antes en otras comunidades. Sobre todo con un PP más centrado en la agenda nacional que autonómica. El PP en Aragón no es más que un gestor de una realidad económica por la que no ha movido ni un dedo más allá de poner alfombras rojas para multiplicar de forma exponencial lo que empezó a hacer el señor Lambán, y con lo que nosotros expresamos muchísimas diferencias. El PP lo único que está haciendo es utilizar las administraciones autonómicas como ariete contra el Gobierno de la nación. Cuando les convenga, adelantarán las elecciones. Pero el PP tiene que tener claro que su giro a la extrema derecha hace imposible que pacten con otras formaciones. Puede haber un adelanto si al señor Azcón le salen las cuentas y el señor Feijóo considera que es importante para su carrera política, aunque cada día está más cerca de ser un cadáver político.

¿IU apostaría con una unión con CHA y Podemos?

IU apuesta siempre por la unidad, desde nuestra fundación.

"La izquierda tiene el reto de transmitir esa alternativa para evitar que la clase trabajadora caiga en las tentaciones ultras que plantean soluciones aparentemente fáciles que son profundamente imposibles y peligrosas, porque la primera víctima de estas soluciones es la propia clase trabajadora"

Pero en Aragón nunca se ha dado en las autonómicas.

Desde 2011 ha habido procesos de unidad de la izquierda para las generales. A nivel local, también, pero a nivel autonómico no hemos sido capaces. El que te habla siempre ha estado dispuesto a tejer unidad, pero entendiendo que esta tiene que ser un espacio multiplicador, que no anule a nadie. El programa es básico, y luego, mecanismos democráticos para elegir personas. Es lo que seguimos pensando que es necesario. No es tanto por elevar la unidad a fetiche, es por estar a la altura de la historia.

¿Sumar sería ese paraguas o ha fracasado?

Sumar es un sujeto más en el marco de esa izquierda llamada a encontrarse. Nosotros aspiramos a una unidad que tenga su expresión electoral, y que se traduzca en la gente: parando desahucios, conquistando derechos, organizadamente... En un desahucio nadie le pide el carnet al otro cuando estamos agarrados en la puerta. Hoy, Sumar es una coalición de fuerzas políticas en las que está el Movimiento Sumar, y la distorsión es que comparte nombre una parte con un todo. Tenemos que conseguir que los mimbres que conforman esa expresión electoral responden a un trabajo colectivo. Y eso no está pasando.

Sumar Aragón tiene un diputado en el Congreso, Jorge Pueyo, que a su vez es miembro de CHA. ¿Está funcionando este experimento?

(Reflexiona varios segundos). Me preguntas si está funcionando y yo contesto con otra pregunta: ¿Es referente del conjunto de la izquierda aragonesa alguien que se reclama de una de sus partes solo? No. Es así. ¿Tenemos mucho que avanzar para garantizar la unidad de la izquierda en Aragón para que todos nos sintamos cómodos en la portavocía que elijamos? Desde luego. No se está entendiendo el papel que cada uno tiene que jugar en todo esto.

"Sumar no está funcionando como un espacio unitario en Aragón"

No está funcionando.

No. No está funcionando como un espacio unitario. En Aragón somos el único espacio que tenemos una mesa de coalición en la que están las partes que decidieron quedarse, porque Podemos se salió, y no sirve ni para hacer iniciativas conjuntas ni para acordar la posición política en temas importantes que no pueden depender solo de una parte... Es decir, lo que está en juego hoy en día a nivel político y por parte de la izquierda es no trabajar para nuestro corro, sino trabajar para el corro de los derechos humanos, de las libertades, los servicios públicos y del territorio también. Pero para IU, desde una perspectiva de clase y superadora. Y creemos que hay una serie de déficits que no se están resolviendo, aunque lo estamos reclamando en esa mesa.

¿Ve margen de maniobra?

Yo creo que las dináminas cuando cogen una linde es muy complicado cambiarlas.

¿Cree que Yolanda Díaz tiene que liderar Sumar?

Lo decidirán ellos soberanamente en sus órganos. En Aragón, serán los compañeros los que decidan. Nos llevamos muy bien con el Movimiento Sumar. Lo que tenemos que hacer entre Chunta, IU, Podemos y el Movimiento Sumar es ser capaces de agendar un programa y unos mecanismos democráticos para llegar a las instituciones. Eso siempre que quiera el resto.

A nivel municipal, Zaragoza en Común también funciona como una amalgama de partidos y colectivos, e IU está dentro. ¿Es el proyecto que tiene que ir a las elecciones en 2027?

Para hablar de futuro, le va a tocar a la organización entrante. No puedo decir lo que tiene que hacer IU. Pero colectivamente hemos decidido que tiene que haber una política de alianzas. Estamos hablando de unidad sí, siempre, en torno a programa, programa, programa, y democracia, democracia, democracia.

En sus dos legislaturas como único diputado de IU, denunciando el cambio climático y criticando la alfombra roja a las grandes empresas. ¿Ha tenido la sensación de clamar en el desierto?

Totalmente. Una lógica en la que se confunde desarrollo económico con bienestar para la gente. ¿Cuánto empleo se genera en los centros de datos? ¿Cuánto bienestar genera a la sociedad que los ricos dejen de pagar impuestos? ¿Cuántos millones nos estamos dejando de ingresar para pagar hospitales, escuelas, carreteras, ayudas contra la pobreza, permitiendo que los ricos no paguen impuestos? Pero yo creo que era importante que alguien dijera todo esto en el Parlamento: que bajarle los impuestos a los ricos no es de izquierdas. Y todas nuestras críticas van de la mano de propuestas.

¿Con qué recuerdo se queda de Javier Lambán, ejeano también, y con quien más debatió en el pleno?

Fue la primera persona con la que debatí, con 16 o 17 años en mi pueblo, y ahora tengo 48. Ideológicamente nos separaban muchas cosas, pero el debate y el respeto que nos hemos tenido en términos personales, me permite decir que respeto a Javier desde todas esas discrepancias ideológicas hemos tenido. Sería hipócrita sumarme a las loas de reconocimiento de una persona con la que yo he tenido muchas y profundas diferencias políticas. Él tenía un Aragón en la cabeza y no era el que IU defendía.

¿Qué banderas quiere que coja su sucesor o sucesora?

El reto es generar un espacio que genere la alternativa que necesita la gente. No es normal que el desarrollo se produzca siempre en las mismas zonas ya desarrolladas; que el 20% de la población esté en riesgo de pobreza; que Aragón tenga una de las brechas de desigualdad salarial más acusadas; ni que los ricos crezcan y los pobres, también. Eso es lo que hay que atajar.