El cambio climático multiplica los avisos de la Aemet en Aragón: "Vamos a escenarios cada vez más adversos"

El cambio climático ha multiplicado los avisos de la Aemet en Aragón. "Vamos a escenarios cada vez más adversos", asegura el delegado territorial en la comunidad, Arcadio Blasco. "Las tormentas o las olas de calor han sido algo habitual, pero ahora son más frecuentes y peligrosas", indica. Además, factores como la gestión política de la dana en Valencia durante el pasado año ha provocado que las administraciones públicas pongan más atención en las herramientas de prevención y autoprotección. El pasado mes de julio el sistema ES-Alert lanzó un aviso a todo el entorno de Zaragoza por primera vez desde que está vigente.

En los últimos diez meses Aragón ha estado en 1.357 ocasiones bajo aviso meteorológico en al menos una de las zonas de predicción en las que está dividida la comunidad. De estas, cuatro han sido de nivel rojo y 267 se han elevado hasta el naranja. Los avisos de máximo nivel se han dividido entre dos para avisar sobre precipitaciones acumuladas en menos de una hora y otras dos por calor extremo.

El mayor riesgo meteorológico en la comunidad es el relacionado con los episodios tormentosos y las inundaciones. Blasco asume que son "el fenómeno meteorológico por excelencia", algo que queda claro en la lista de avisos en lo que va de año. Un total de 430 de las alertas han sido por este motivo.

No obstante, las olas de calor, pese a que la ciudadanía no suele asociarlas con riesgos directos para la sociedad, "son un factor preocupante, con personas que llegan a morir por su causa", expresa Blasco. En este caso, durante lo que va de año el organismo climático ha lanzado 288 avisos. "Cada vez son más frecuentes, empiezan antes, son más intensas, más extensas y afectan a más provincias", recalca. De hecho, este último verano fue el tercero más cálido en la serie histórica de Aragón y el más cálido a nivel estatal. Se registraron 49 noches tropicales y diez días con temperaturas superiores a 40 grados en Zaragoza, un número de jornadas que está aumentando considerablemente en los últimos años. "Estamos viviendo un cambio radical, pues antes solo se producían una o dos", expresa.

En el lado contrario de la tabla el pasado invierno se notificaron cuatro avisos de nivel naranja por temperaturas mínimas (todos ellos en el mes de enero) y otros 88 de nivel amarillo. Las nevadas han provocado 45 alertas, dos de ellas elevadas al naranja también en el primer mes del año.

Riadas en Zaragoza

En cuanto a los avisos relacionados con las lluvias, el delegado territorial explica que gran parte de ellos están provocados por la orografía de la comunidad y por su cercanía al Mediterráneo. Por eso son cambiantes y en ocasiones destructivos. Sin ir más lejos, recuerda episodios recientes, como los de Azuara o Figueruelas, donde se llegó a emitir un aviso rojo. También insiste en que estos episodios van a ser "cada vez más frecuentes y agresivos", como el caso de la riada en Zaragoza del año anterior.

En todo caso, la atención meteorológica también llega en momentos que la ciudadanía vive con menos intensidad, pero que igualmente pueden provocar afecciones. Es el caso de las alertas por nieblas. En el último año, aunque sin alcanzar nunca el nivel naranja, se ha avisado en 14 ocasiones en la comunidad, siempre entre enero y marzo. Y las fuertes rachas de viento han supuesto el lanzamiento de 51 avisos, cinco de ellos de nivel naranja.

La realidad de los avisos meteorológicos no se ha transformado en los últimos doce meses a pesar de estar más presentes en las conversaciones de la sociedad. Los parámetros que se usan están definidos en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, que tiene su correspondencia en el marco legislativo europeo. "La recomendación es estar atento y mantenerse informado", indica. Aunque en su percepción es consciente de que a menudo "la población no se toma en serio un aviso de nivel naranja", el cual ya indica un peligro importante y la posibilidad de que bienes y población vulnerables o en zonas expuestas "sufran impactos graves", explica. "La recomendación en este nivel es estar preparado y tomar precauciones: un aviso naranja no es ninguna broma, y mucho menos un aviso rojo", enfatiza.

Vigencia europea

Por este motivo, la entidad meteorológica señala que el sistema, de vigencia europea, "se debería estudiar en los colegios" por la importancia que tiene. Algo que se demostró hace doce meses, con trágicas consecuencias. Blasco reitera que el "desgraciado episodio de la dana de Valencia" ha marcado un antes y un después en la relación de la ciudadanía con los avisos meteorológicos, destacando sobre todo la fiabilidad y seriedad con la que se lanzan estos mensajes. Pone como ejemplo lo que sucedió el pasado 28 de septiembre en Zaragoza cuando el aviso naranja se cumplió al 100%. Algo que en todo caso no garantiza que la gestión de un episodio adverso esté libre de complicaciones. "El problema, sin embargo, no está solo en la cantidad de agua que cae, sino en cómo la recibe el suelo, en el estado de los cauces y si la población ha tomado precauciones", detalla.

Finalmente, sobre la coordinación con otras autoridades y administraciones públicas, el responsable territorial asegura que la Aemet, como organismo técnico «mantiene una cooperación perfecta» con todos los organismos, tanto con el Gobierno de Aragón, como con la Delegación del Gobierno y las entidades del 112. Algo, que según se ha visto en otras comunidades, no es tan habitual como debería. Y que en la comunidad también ha producido algunos roces por la pertinencia de los mismos.