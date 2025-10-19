Carreteras pone a punto los túneles de la A-139 en Benasque para evitar desprendimientos
Está previsto también colocar unas cascadas de luces a modo de balizamiento en ambos laterales de cada túnel
La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón está efectuando una importante labor de conservación y mantenimiento de los túneles de la A-139 en las proximidades de Benasque para evitar desprendimientos interiores de la roca y mejorar la seguridad en el interior de estas infraestructuras de paso.
Concretamente, se está actuando en cinco túneles ubicados entre el punto kilométrico 64,740 y 64,770, entre el 65,310 y 65,370, entre el 65,610 y 65,650, entre el 68,300 y 68,370 y entre el 69,010 y 69,140. En total suman 130 metros de longitud en los que se está aplicando un revestimiento interior con microhormigón proyectado a alta presión.
En los túneles 1, 2 y 3 se va a realizar, además, un tratamiento de perforaciones tanto en el interior como en las boquillas de entradas, a fin de coser con bulones las distintas capas de estratos que presentan algún movimiento.
Una vez terminado este proceso de consolidación, las partes fijadas también reciben un proyectado de microhormigón a alta presión para asegurar su protección. Finalmente está previsto también colocar unas cascadas de luces a modo de balizamiento en ambos laterales de cada túnel.
