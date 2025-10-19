Día mundial contra el cáncer de mama: el programa de cribado diagnostica casi la mitad de casos en Aragón

Un programa salvavidas. Desde que comenzara octubre, el cribado de cáncer de mama ha pasado al primer plano debido a los retrasos en los diagnósticos de hasta 2.000 mujeres en Andalucía, que nunca recibieron los resultados de sus mamografías y que han pasado por un periodo de incertidumbre que, en el peor de los casos, ha puesto final a su vida. Porque este «eficaz» proceso de detección temprana, que tiene por objetivo reducir la mortalidad de la enfermedad y su incidencia, permitió que en 2024 se detectaran, solo en Aragón, 380 casos, lo que supone casi la mitad, un 43,6%, del total de tumores de mama del registro hospitalario de la comunidad. Y hoy, en el día mundial contra esta patología, los especialistas recuerdan: un diagnóstico en un estadio localizado tiene una supervivencia del 90%.

Los datos llegan de la mano de Pilar Moreo, coordinadora de cribado de cáncer en Aragón, que asegura que en la comunidad «no hay demoras en el diagnóstico» y que explica que el programa consiste en una mamografía, que es una imagen de la mama tomada con rayos X, que se realiza cada dos años a mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 69. «El objetivo es encontrar tumores pequeños y en estadios localizados, lo que permite unos tratamientos menos agresivos y aumentar la supervivencia», comparte la profesional.

Por eso, desde que el cribado se pusiera en marcha en todo Aragón, en 1.999, las tasas de detección han mejorado. Según los datos de la coordinadora, en 2024 el programa permitió diagnosticar 6,6 cánceres por cada 1.000 mujeres participantes, que son los mismos que el año anterior (2023) pero más que los de 2022, cuando la tasa fue de 6,5 tumores identificados por cada 1.000 mujeres cribadas.

Si se echa la vista ocho años atrás, la mejoría es todavía más notable, ya que, según las cifras de Moreo, el programa detecta ahora 1,9 casos más por cada 1.000 participantes que entonces. De hecho, solo de 2017 a 2018, el cribado pasó de detectar 4,2 tumores por cada 1.000 cribadas a 5,6. Un incremento de la tasa de detección que Moreo achaca a las «mejoras tecnológicas», a un equipo de radiólogos «muy experto en mama» y también a un aumento de la participación.

Y las cifras se traducen en un mayor número de tumores detectados de forma precoz y, por tanto, una mayor tasa de supervivencia.

La coordinadora explica que el cribado permite detectar el tumor en estadios localizados, es decir, no diseminados a otras partes del cuerpo o a los ganglios linfáticos. En concreto, según los datos ofrecidos por Moreo, un 63,3% de los detectados en el cribado en Aragón en 2024 se diagnosticaron en su lugar de origen.

Además, gracias a la mamografía, el programa permite detectar cánceres en mujeres asintomáticas, es decir, que no se localiza con una autoexploración de las mamas. Según detalla, se diagnostican algunos tumores de incluso 4 o 5 milímetros (muy reducidos).

Precisamente por esto, el Salud realiza el cribado solo a mujeres comprendidas entre los 50 y los 69 años, también según la guía europea. «La mama en mujeres más jóvenes es muy densa, y eso impide que se vean tumores tan pequeños. A partir de los 50, pierde densidad y la mamografía es mucho más eficaz», indica Moreo, que incide en que es en este rango etario «cuando se ha demostrado que la prueba es eficaz».

En la comunidad, el cribado funciona por zonas de salud, de forma que se realiza la mamografía a todas las mujeres de un área sanitaria (por ejemplo, Zaragoza I) y luego se pasa a la siguiente. Por eso, algunas mujeres empiezan a participar en el programa unos meses antes que otras. Con todo, Moreo asegura que Aragón está «dentro de los parámetros de tiempo aceptables» y esta pequeña diferencia por áreas «no implica variaciones en la eficacia del cribado», cuya población objetivo en Aragón es en estos momentos de 183.000 mujeres.