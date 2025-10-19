Diazepam, lorazepam y otros fármacos adictivos: Aragón distribuye cerca de 60.000 dosis diarias de ansiolíticos

Viene del latín tardío anxia (angustia) y del griego lytikós (que disuelve). La palabra ansiolítico significa, según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), «que disuelve la angustia», y en Aragón se distribuyen cerca de 60.000 dosis al día para tratar la ansiedad. Así se desprende de los datos del Servicio Aragonés de Salud de 2025, que indican que, en este momento, un promedio de 44 de cada 1.000 habitantes de la comunidad reciben una Dosis Diaria Definida (DDD), siendo esta una unidad técnica de medida que representa la cantidad del fármaco que se debería tomar cada día y con la premisa de que, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), este pasado mes de enero había 1.352.630 habitantes en el territorio y, en julio, 1.368.954.

Según las mismas fuentes, la comunidad presenta una ligera tendencia a la baja en los últimos años, ya que en 2023, un promedio de 46 de cada 1.000 habitantes recibía una DDD de ansiolíticos, lo que supone que Aragón distribuía entonces más de 61.000 dosis.

Cabe tener en cuenta que los datos de consumo podrían ser mayores en Aragón, ya que estas cifras van referidas a los envases dispensados en oficinas de farmacias que dependen del Sistema Nacional de Salud, que incluye Muface, Isfas y Mugeju, pero no recogen información de otras aseguradoras, del consumo hospitalario, de recetas privadas ni de dispensación sin receta.

Los datos se enmarcan en un contexto nacional en el que el consumo de estos fármacos adictivos presenta una tendencia al alza en los últimos 13 años: mientras en 2010 un promedio de 55 de cada 1.000 habitantes recibía una DDD de ansiolíticos, en 2023 la media era de 57 de cada 1.000. Así las cosas, desde el Salud remarcan que, en 2025, Aragón se sitúa 10,6 puntos por debajo de las DDD por 1.000 habitantes que registra España.

«Hemos notado un malestar emocional generalizado en la sociedad que va acompañado de un deterioro de la salud mental», indica Margo Roig, farmacéutica en María de Huerva (Zaragoza) y vocal de oficinas de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. La profesional comparte que en su lugar de trabajo sí han percibido una progresiva «mayor demanda de prescripciones de ansiolíticos», así como de otros productos para la ansiedad que no requieren receta, muchos con aceite de lavanda.

En concreto, el Salud indica que los más prescritos para esta la ansiedad son, al menos en Aragón, lorazepam, alprazolam y diazepam. También así lo apunta Roig: «El diazepam está entre los más consumidos con receta médica, y el lorazepam es el que más». Roig explica que este fármaco es «seguro», pero insiste en que, así como la ansiedad puede nacer de un episodio temporal, el tratamiento también «debe ser transitorio para no generar adicción». Además, recomienda acompañarlo de refuerzo psicológico.

De los datos del Salud se desprende también un notable consumo de hipnóticos -producen sueño-, que se ha mantenido estable en los últimos tres años en Aragón y que, como los ansiolíticos, ha crecido a nivel nacional en 13 años.

En 2025, Aragón distribuye algo menos de 50.000 dosis diarias de hipnóticos y/o sedantes, pues según los datos del Salud, un promedio de 36 de cada 1.000 habitantes reciben una DDD. «Hay pacientes que llevan 25 años consumiéndolos para dormir y han generado dependencia», expresa Roig. En 2023, la media era la misma.

Esta estabilidad no se ha mantenido a nivel nacional, donde la tendencia de 2010 a 2023 ha sido ascendente: de una media de 28 de cada 1.000 habitantes que recibió una DDD de hipnóticos por día a una de 34 por cada 1.000. Los de mayor consumo son lormetazepan y zolpidem.

Unos y otros -ansiolíticos e hipnóticos- se engloban dentro de las benzodiazepinas, que el Salud describe como «los fármacos de elección en el tratamiento del insomnio y la ansiedad». Roig indica que son muy económicos - «son más baratos que un paquete de juanolas», concreta-, y apunta que el aumento del consumo no va ligado al precio, ya que el que requiere el fármaco lo consume de igual forma.

Desde el Salud explican que las benzodiazepinas «solo producen alivio de la sintomatología, pero no actúan directamente sobre la etiología del proceso». Así, advierten de que «aunque presentan un margen terapéutico amplio, su uso prolongado puede desarrollar problemas de dependencia y tolerancia y producir síndrome de abstinencia».

Por eso, para recetar una benzodiazepina hipnótica o ansiolítica, el profesional debe valorar las características individuales del paciente y los parámetros farmacocinéticos para conseguir una óptima relación beneficio-riesgo.