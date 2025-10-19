El bosque oculto del Pirineo que despierta en otoño: un refugio de árboles monumentales único en España

El otoño se ha convertido en la estación ideal para realizar una escapada de fin de semana. Miles de personas encuentran en la montaña el destino perfecto para pasar una jornada increíble. Aragón es una de las zonas de España que más se transforma durante octubre y noviembre. Los paisajes sufren una mutación tras el verano en un espectáculo de colores sinigual con el rojo, el naranja y el amarillo predominando los bosques de Zaragoza, Huesca y Teruel.

La meteorología también tiene un peso aún más importante en la transformación del paisaje en zonas como el Pirineo. Los termómetros continúan elevados en todo Aragón respecto a otro año y la primera gran nevada de la temporada está tardando en llegar. Por lo tanto, aún queda un largo tiempo hasta que los árboles de hoja caduca pierdan sus hojas y dejen desnudas las montañas de toda la comunidad.

Los bosques ya han comenzado poco a poco su mutación y las verdes hojas veraniegas han ganado ya un tono anaranjado que se convertirá más tarde que pronto en amarillo. Solo un paseo por las carreteras del Pirineo, el Moncayo y el Sistema Ibérico permite al visitante quedar sorprendido con los diferentes colores del paisaje.

Gradas de Soaso en Ordesa en otoño / ORDESA

Al igual que sucede en verano con las pozas para refrescarse, los excursionistas se lanzan a la búsqueda de conocer de cabo a rabo los bosques más bonitos de todo Aragón. Hay alguno que ha ganado una tremenda fama en los últimos años como es el Bosque de la Pardina del Señor en Fanlo. Tal es el afán de los turistas de explorar los bosques más coloridos de la comunidad que Turismo de Aragón ha hecho un listado con los diez imprescindibles para este otoño donde hay clásicos como Ordesa y otros menos populares como los Chopos Cabeceros del Alto Alfambra en Teruel.

"Un tesoro del Pirineo"

Desde la misma cuenta institucional también han dado a conocer un auténtico "tesoro del Pirineo" como es el Bosque de Gamueta, considerado el mayor conjunto de árboles monumentales del Pirineo. "Se trata de un hayedo-abetal único, donde los troncos centenarios se elevan como guardianes silenciosos y la naturaleza se muestra en su estado más puro". Una zona, donde sobreviven algunas plantas y animales en peligro de extinción, que cambia cada estación desde el verde veraniego, los tonos naranjas y amarillos del otoño y la calma del invierno.

El hayedo de Gamueta es un paraje con una intervención humana muy escasa por lo que mantiene una magia única propia de cada vez menos entornos naturales. Tal como recuerda Rutas Pirineos, el entorno fue preservado gracias al compromiso de los vecinos del valle con la ayuda de las instituciones y colectivos sociales de la Mancomunidad de Ansó-Fago.

Refugio de Linza en Gamueta / FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO

Esta misma página web también recomienda una ruta ideal para hacer en familia por el interior del Parque Natural de los Valles Occidentales. Para comenzar el recorrido hay que desplazarse hasta el refugio de Linza desde donde se subirá hasta el paso del Salto del Caballo. Cuando pases por este mítico lugar comienza el espectáculo cruzando bosques, prados y arroyos hasta alcanzar la pista de Gamueta. El agua se convertirá también en protagonista con el precioso sonido de la Fuente de los Clérigos para finalizar un recorrido de aproximadamente dos horas y media.