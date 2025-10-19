Fundación Dfa llena de color el Parque de Atracciones en su fiesta por la inclusión: "Es un día muy bonito"

El Parque de Atracciones de Zaragozase ha convertido este domingo en algo más que un lugar de ocio: ha sido un símbolo vivo de convivencia y felicidad compartida. Fundación Dfa ha celebrado la 25ª Fiesta por la Inclusión, una jornada que ha servido para reivindicar el pleno ejercicio de los derechos como ciudadanos y ciudadanas, reclamando que se rompan las barreras que aún impiden a las personas con discapacidad vivir en igualdad de condiciones.

El color magenta ha vuelto a ser protagonista en un día que ha sido más que una fiesta. Para muchas personas, con grandes discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, subir a una atracción, bailar al ritmo de canciones de éxito o el simple hecho de estar presentes se ha convertido en toda una experiencia diferente. Lo sabe bien Manoli Rodríguez, una usuaria de silla de ruedas que, todavía con el corazón acelerado tras bajarse de la montaña rusa con la ayuda de varios voluntarios de la entidad, ha explicado lo que supone para ella esta fiesta: «Es un día muy bonito porque hay mucha gente, como es mi caso, que no tendría la oportunidad de disfrutar de esta forma de ocio si no fuera por un evento como este».

A la esencia de esta cita se ha referido Marta Valencia, presidenta de Fundación Dfa, quien ha incidido en «hacer visible que la discapacidad no impide participar plenamente en la vida social y en el ocio, siempre que existan apoyos, accesibilidad y voluntad de mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad».

El momento reivindicativo ha llegado con la lectura del manifiesto por la inclusión de las personas con discapacidad. En esta ocasión, destacando que «la inclusión no es un destino, es un camino compartido». Se ha demandado, además, una sociedad más accesible, empática y libre de barreras, recordando los valores de igualdad y respeto que guían la labor de Dfa desde 1976, a punto ya de celebrar en 2026 su 50º aniversario. El llamamiento se ha centrado en las áreas fundamentales que afectan a la vida diaria de las personas con discapacidad, tales como el empleo, la educación, la sanidad, la cultura, el ocio, la accesibilidad, la infancia y la igualdad de género.

En su lectura han participado el Patronato de Fundación Dfa, acompañados por la ministra de Educación, Pilar Alegría; la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín; el gerente del IASS, Ángel Val; la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, Teresa Ladrero; la directora general de Igualdad de Oportunidades, Victoria Alquézar; la diputada autonómica Pilimar Zamora y la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós. Entre los representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza también han estado Lola Ranera, Paco Galán, Pilar Cortés, Carlos Gimeno, Miguel Ángel García y Erika Fuertes. Y, por parte del movimiento asociativo de la discapacidad, se han sumado José Luis Catalán, secretario general de Cermi Aragón, y José Manuel Jariod, vicepresidente de Cocemfe Aragón.

Además, la jornada ha combinado humor, música y danza desde la apertura de puertas. Las actuaciones de Clowntagiosos, Killari, Vals de la Harinera y Xinglar han sido las más madrugadoras. Al mediodía han sonado los ritmos de La Mancheta, Grupo Taranto y Swing-on Aragón, mientras que por la tarde han destacado el cómico Gabriel Gutiérrez, La Deluxe Rock Band y diversas actividades familiares a cargo del Grupo de Teatro A.M.P.A. Vedruna, Cristóbal Ramo y la Escuela Museo de Origami de Zaragoza. El día ha continuado con los movimientos de la Academia Virginia Bernabéu y sus bailes inclusivos, los divertidos Ghostbusters Aragón y la energía rítmica de Kamidaiko y Trokoescuela.

Tras 25 ediciones, la Fiesta por la Inclusión se ha consolidado como un referente festivo y reivindicativo en el ámbito de la discapacidad física: una jornada que invita a toda la sociedad a mirar las capacidades de las personas por encima de la discapacidad, con naturalidad. Porque, como ha recordado el manifiesto, «solo cuando nadie queda atrás, la sociedad avanza».