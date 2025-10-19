El Gobierno de Aragón pide homenajear a Elena Villagrasa poniendo su nombre al centro de visitantes de Escalona (Ordesa)

En su repentina despedida, sus compañeros en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, le prometieron que guardarían su legado y su amor por este espacio protegido, y este domingo, el Gobierno de Aragón ha comunicado que ha solicitado al Organismo Autónomo Parques Nacionales que el nuevo centro de visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ubicado en Escalona (Huesca), lleve el nombre de Elena Villagrasa Ferrer, recientemente fallecida y quien fuera la primera mujer directora de este espacio protegido en su historia.

En la carta remitida al director del Organismo Autónomo, Javier Pantoja, el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, subraya la trayectoria profesional y humana de Villagrasa y destaca su "compromiso ejemplar" con la protección del medio ambiente, la gestión sostenible y la divulgación de los valores del parque nacional.

Blasco destaca que "Elena Villagrasa dedicó su vida profesional y personal a la conservación del patrimonio natural y cultural del territorio, dejando una huella profunda tanto entre sus compañeros como entre los habitantes y visitantes del Sobrarbe". Por ello, el consejero de Medio Ambiente considera que nombrar el nuevo centro en su honor supondría "un reconocimiento merecido a su labor y una forma simbólica de mantener viva su memoria en el corazón del territorio al que tanto contribuyó".

Elena Villagrasa Ferrer falleció el pasado 26 de septiembre precisamente en Escalona, por causas naturales, y de forma repentina a sus 60 años, dejando una profunda conmoción en la dirección del parque nacional, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y en su localidad natal, Bujaraloz, donde fue despedida al día siguiente.

Al comunicar su fallecimiento, desde el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido expresaron: "Elena, el equipo de compañeros y amigos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, te damos las gracias por todos los momentos que hemos vivido y compartido junto a ti. Gracias por trasmitirnos tu pasión, compromiso y admiración por estas montañas y valles pirenaicas, que tanto has amado y defendido", señalaron emotivamente dirigiéndose a la directora. "Puedes estar segura de que seguiremos tu ejemplo, para que este Parque Nacional continúe siendo un espacio protector, de encuentro y de unión", concluyeron.

Villagrasa estudió Geología en la Universidad de Zaragoza, formación que completó con un máster en Hidrología Subterránea en Barcelona. Casada y madre de dos hijos, vivía entre Huesca y Torla, principal puerta de entrada al espacio protegido aragonés. En 2020 fue nombrada directora-conservadora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Durante su mandato impulsó numerosas iniciativas para avanzar hacia una gestión más sostenible del espacio protegido, como la regulación del turismo, la digitalización de servicios y sus planes de movilidad y emergencia.