Habitalia se hará cargo de las viviendas de alquiler asequible de la calle Italia de Teruel

La promotora Habitalia se hará cargo de las viviendas de alquiler asequible de la calle Italia. La firma del grupo Térvalis se encargará de la «ejecución y explotación» de una parcela en la que se levantarán un mínimo de 90 residencias, de las que habrá que reservar al menos el 80% de las mismas para su arrendamiento a jóvenes, entendiendo por tales a menores de 39 años en el momento de presentar la solicitud. El Gobierno de Aragón además subvencionará con ayudas a los alquileres en función de la renta. Si todo marcha sobre el guión previsto, estarán listas para entrar a vivir en diciembre de 2027.

Estas viviendas, que tienen un plazo de construcción de 23 meses, comenzarán a edificarse a finales de este año y se levantarán en un solar cedido por el Ayuntamiento de Teruel al Gobierno de Aragón situado en la calle Italia número 8. De esta manera serán 14 viviendas más del mínimo exigido en los pliegos de la concesión demanial a Habitalia Teruel publicada este mes de octubre por el departamento de Vivienda.

Según ha detallado el propio Ayuntamiento de Teruel, el régimen será de alquiler asequible durante 75 años y contará con ayudas directas del Gobierno de Aragón durante quince años para que los futuros inquilinos no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la cuota mensual. Según los cálculos, los beneficiarios pagarán alquileres mensuales de entre 333 y 723 euros, dependiendo del tamaño de la vivienda.

El pliego de condiciones para edificar este casi centenar de nuevos hogares establece la posibilidad de acometer la actuación en dos fases, siempre que la primera de ellas contemple al menos la construcción del 50% del total de las viviendas y que el inicio de la segunda no se demore más de cinco años desde el final de las obras de la primera, pudiendo ejecutarse en un periodo inferior. Eso sí, ambas fases habrán de estar concluidas en un plazo máximo de diez años a contar desde la fecha de adjudicación de la fase inicial, cuyo inicio de obras está previsto a lo largo de este año para que en 24 meses las viviendas correspondientes a la misma sean una realidad.

La licitación establece también requisitos en cuanto a la tipología de las viviendas, que habrán de ser de un dormitorio en no menos del 15% de los casos, de dos dormitorios en un máximo del 85% y de tres dormitorios para no más del 25% del total de la promoción. En cuanto a su precio, las ofertas no podrán exceder los 11,00 euros por metro cuadrado útil para las viviendas y de seis euros por metro para garajes y trasteros.

Única oferta

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha firmado esta semana la orden en la que se acuerda proponer al órgano concedente adjudicar la concesión administrativa demanial a Habitalia por ser la candidatura cuya oferta ha obtenido mayor puntuación de conformidad con los criterios de adjudicación previstos en el pliego de condiciones que rige el procedimiento de concesión, correspondiendo a la única oferta presentada la puntuación total de 84,35 puntos.

Más allá de las 176 viviendas ya impulsadas a lo largo y ancho de la provincia y de las 104 de la capital, desde el Gobierno de Aragón están también previstas 179 viviendas públicas más en 60 municipios.

De estas, 108 corresponden a la segunda fase del Programa 700, de la que se beneficiarán en 57 localidades, mientras que las 71 viviendas restantes formarán parte del futuro programa +3000 que el departamento de Fomento está ultimando y que prevé promociones de vivienda pública de alquiler asequible con opción de compra a diez años en Alcañiz (35 viviendas), Alcorisa (24 viviendas) y Andorra (12 viviendas).