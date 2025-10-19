Jaca lanza un rotundo 'no' al proyecto del Oroel Park en una emblemática zona natural

Un no. Los vecinos de Jaca han rechazado este domingo la construcción del proyecto Oroel Park en una emblemática zona natural de la capital jacetana. En la consulta ciudadana han votado en total 1.802 vecinos a pesar de que el modelo de encuesta no vinculante no ha tenido en cuenta a la población que vive fuera. El recuento ha dejado una mayoría de 1.338 votos pidiendo respetar el espacio. Supone un 74% de votos en contra al plan municipal.

El Oroel Park pretendía ser un área recreativa familiar y sostenible ubicada en el entorno del parador de Oroel, cerca del núcleo urbano. Al menos así lo detallaba el ayuntamiento de la localidad, interesado en sacar adelante una propuesta que buscaba dinamizar la oferta social del municipio. De hecho, durante las semanas previas a la jornada de votación han defendido que el propósito último es "recuperar el esplendor de la zona, animar a las familias locales y a los turistas a visitarla y disfrutar del entorno natural".

Un total de 427 vecinos se ha decantado por votar sí en el referéndum puesto en marcha por el consistorio. Otras 35 papeletas han sido declaradas nulas y dos jaqueses han optado por votar en blanco. El presupuesto estimado rondaba los 370.000 euros y el plazo de ejecución quedaría establecido entre los cinco y seis meses, aunque podía depender de los permisos medioambientales. Con este rechazo, según se habían comprometido desde el consistorio, el proyecto de parque queda definitivamente aplazado.

Los vecinos que han votado en contra han argumentado que la instalación de este parque de ocio podría afectar de forma directa a un espacio protegido en la Red Natura 2000 y desvirtuar las faldas de la peña Oroel, un entorno natural emblemático para la población. La Plataforma en defensa de las montañas ha celebrado el rechazo al parque y han defendido que se tiene que seguir manteniendo la movilización popular "en defensa de un Pirineo para las personas".

Desde el Ayuntamiento de Jaca, antes de conocerse el resultado, han querido "expresar el orgullo de haber promovido la primera acción de participación ciudadana real" en la historia de la localidad.