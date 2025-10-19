La plataforma Estamos hasta los Huerva clama por soluciones a las inundaciones: "No puede ser que miremos al cielo con miedo cada vez que cae una gota"

"No pedimos promesas: exigimos soluciones". Decenas de empresarios y vecinos de los municipios zaragozanos de Cadrete, Santa Fe y María y Cuarte de Huerva se han concentrado este domingo para protestar por los efectos que las inundaciones del 28 de septiembre han dejado en sus locales y/o hogares y clamar por una respuesta administrativa. Así, con sus camisetas verdes serigrafiadas con el lema de la plataforma que conforman, Estamos hasta los Huerva, han subrayado que no buscan culpables, sino "responsables". "No hay que señalar", ha expresado Roland, su fundador, que ha leído un manifiesto durante la concentración en el que ha indicado: "Queremos que las administraciones trabajen juntas para que el agua tenga salida y, nosotros, tranquilidad". Según sus estimaciones, más de 750 personas han acudido a la concentración.

"Estamos aquí para defender nuestro derecho a vivir seguros y a proteger lo que tanto nos ha costado construir", ha remarcado Roland, que en voz de los afectados ha expresado: "No puede ser que cada vez que llueva tengamos que revivir lo mismo, y no puede ser que miremos al cielo con miedo cada vez que cae una gota".

Porque la tormenta del pasado 29 de septiembre, que bañaron las casas y garajes de estos municipios de lodo y se llevaron por delante vehículos y enseres personales que los vecinos no pudieron recuperar, así como tampoco los empresarios, que también sufrieron daños importantes en sus establecimientos, les hizo revivir la que ya sufrieron en 2023 y, a otros, la que también les afectó hace cerca de 30 años. "Por eso decimos basta ya. Pedimos soluciones reales, planificación y compromiso", ha subrayado Roland.

Sus reclamos para la administración pasan así por un plan integral de drenaje y encauzamiento que cuente con un cronograma y un presupuesto; una limpieza y mantenimiento preventivo de los cauces y barrancos; que se realicen obras de laminación y retención en puntos críticos; un sistema de alerta temprana y protocolos claros para emergencias; un fondo de compensación y unas ayudas rápidas para los afectados por las inundaciones y una mesa de seguimiento que esté compuesta por vecinos, empresas y también las administraciones que tenga una "transparencia" de los avances que se produzcan.

Desde finales de septiembre y hasta ahora, vecinos y empresarios, ayudados también por otros compañeros, se han dedicado a barrer lodo de sus viviendas y locales, a achicar agua, a valorar los daños y a tratar de recuperar la actividad y normalidad. Desde la plataforma han agradecido la "solidaridad inmensa" que ha habido entre vecinos, empresas y otras personas que desde un primer momento han ayudado. "Gracias de corazón por estar aquí y no mirar a otro lado", ha expresado Roland. El fundador ha explicado que, en estos momentos, todavía hay vecinos que siguen sacando barro.

"Porque sí, estamos Hasta los Huerva por no decir otra cosa, pero también estamos llenos de fuerza, unión y esperanza. Y con esta unión vamos a conseguir que se nos escuche", ha indicado Roland, que con sus palabras ha dado paso a una oleada de aplausos y vítores de los vecinos. "Juntos podemos más que cualquier riada", ha concluido.